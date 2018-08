GAME OF DREAMS U parku Gradac sve spremno za snimanje nove serije!

Privatni smještaj bilježi porast, hotelski smještaj bilježi porast, broj dolazaka bilježi porast, broj noćenja bilježi porast, a bome i broj noćenja u parku Gradac bilježi porast. Rekordan porast! Gradac je postao Meka za sve one goste kojima se ne plaća smještaj, a koji bi ostvarili noćenje u Dubrovniku. Potvrđuju to i fotografije koje nam je poslala čitateljica, a one ujedno potvrđuju da i komunalci "spavaju" i uopće ne obilaze ove spavače u zelenom. Kako su se zbog izvedbe baleta "Derviš i smrt" u parku pojavili veliki šatori za umjetnike iz Splita, mnogi "šatoraši-spavači" vjerojatno su poželjeli spavati u tako velikim šatorima! Koliko u njima ima samo smještajnih kapaciteta, potencijala i jedinica?! Svakako, jedinicu za (ne)rad zaslužuju komunalni redari, a Gradac se više nego dokazao kao idealna lokacija za snimanje nove serije - "Game of Dreams"! Statisti, glumci i scenografija su već tu, čeka se još kamera i redatelj... 3 - 2 - 1 CUT!