KORČULANSKA SRAMOTA Dječje igralište u centru kotara Sv. Antun, morat će očistiti roditelji djece koja ga koriste?!

Jedno od najposjećenijih dječjih igrališta Gradskog kotara Sv. AntUn danas smo zatekli punog smeća, opušaka, zapušteno, neodržavanog raslinja i korova. Iako je Gradski kotar Sv. Antun, na čijem se području uz nekadašnju kasarnu nalazi zapušteno dječje igralište, najbrže rastući dio grada koji trenutno broji više od dvije i pol tisuće stanovnika, najpopularnije dječje igralište u centru kotara nitko ne čisti. Revoltirane tom činjenicom našoj su se redakciji obratile majke koje s djecom svakodnevno posjećuju igralište.



„Danas na igralištu prepoznajem isto smeće koje je tu bilo prije tri tjedna. Može se naći od razbijenih pivskih boca do opušaka cigareta, raznog smeća i vječno pune kante. Obratili smo se za pomoć gradonačelniku, predsjedniku Gradskog kotara i ravnatelju Srednje škole koja se nalazi uz igralište – izgleda da čišćenje igrališta nije ničija odgovornost“. – ispričala nam je Iva Lešaja, majka dvojice dječaka koji su česti posjetioci dječjeg igrališta.



Sličnu priču ispričala nam je Ivana Pačić Unković, također majka dvoje djece koja se nedavno doselila u kotar – „Park je izvor zaraze, osim smeća koje se vidi tu je i smeće zakopano u šoderu budući da se park ne održava već duže vrijeme. U kotar sam se preselila u svibnju prošle godine i ostala zapanjena činjenicom kako plaćam račune za KTD Hober istih iznosa kao kad sam živjela u centru Korčule, a ne čisti se dječje igralište kao ni kvart. Dječje igralište u centru Korčule je uvijek očišćeno, dok za ovo igralište svatko ima konkretan razlog zbog kojeg ne želi preuzeti odgovornost čišćenja“.



Pitanje smo uputili direktoru Komunalnog trgovačkog društva Hober koji tvrdi kako u niti jednom ugovoru između Hobera i Grada nije definirano čišćenje dječjeg igrališta pod Sv. Antunom.

„Treba definirati pod čijom je nadležnošću dječje igralište. U slučaju da se neko dijete povrijedi, tko će biti odgovoran? Građani Hoberu ne plaćaju čišćenje već odvoz smeća, sukladno tome mi ne moramo čistiti sva dječja igrališta, samo ona koja su obuhvaćena ugovorom između Hobera i Grada. Mislim da ovo igralište treba čistiti ŠOK“. – objasnio je direktor KTD-a Hober Ivan Ćenan.



Sukladno izjavi direktora Hobera, isto pitanje uputili smo ravnatelju Športskih objekata Korčule (ŠOK) koji navodi kako nema obavezu čišćenja niti jednog igrališta na području Grada Korčule.



„Imamo odluku gradonačelnika kojom smo dužni održavati sva dječja igrališta na području Grada Korčule, to znači popraviti kad se nešto razbije ili pukne, ali ne i čistiti. Godišnje napravimo po četiri pregleda na svim igralištima i dvoranama kojih na području od Korčule do Čare ima otprilike desetak, a u slučaju da je nešto slomljeno ili oštećeno mi zamijenimo ili popravimo. Za čišćenje nemamo dovoljno ljudi, iako dječje igralište pokraj Gradskog bazena čistimo budući da se nalazi na bazenskoj parceli. Mislim da bi dječje igralište pod Sv. Antunom trebala čistiti Srednja škola na čijem se terenu nalazi igralište“. – objasnio je Dalibor Antunović, ravnatelj ustanove Športski objekti Korčula.



Dječje igralište se zaista nalazi na zemljištu čiji je vlasnik Dubrovačko-neretvanska županija, a koje je namijenjeno za potrebe Srednje škole Petar Šegedin iz Korčule, pa smo pitali ravnatelja škole tko bi trebao čistiti igralište.

„Kad se tražilo zemljište za postavljanje igrališta Srednja škola je izašla u susret nekadašnjem predsjedniku Gradskog kotara Antunu Prizmiću koji me zamolio da ustupimo dio zemljišta budući da je don Frano Kuraja, župnik Župe Sv. Marka koja je u vlasništvu zemljišta kraj škole, to odbio. Ja sam pristao ustupiti zemljište ali sam naglasio kako kotar treba voditi brigu o igralištu i kako škola nema ništa s tim. S nekadašnjim predsjednikom kotara Prizmićem sam oduvijek izvrsno surađivao i stvar je odlično funkcionirala dok je on bio živ. Nažalost, danas njega nema i odgovornost bi trebao preuzeti Gradski kotar. Školske čistačice igralište neće čistiti igralište, mi smo izašli u susret građanima posudivši im zemljište“. – prisjetio se Lovre Botica, dugogodišnji ravnatelj Srednje škole Petar Šegedin.



Treba li odgovornost preuzeti Gradski kotar upitali smo predsjednika Nenada Pecotića koji pak tvrdi kako igralište nema veze ni s kotarom.

„Budući da Hober ne želi čistiti igralište, a igralište se nalazi na zemljištu čiji je vlasnik Srednja škola, logično je da igralište čisti srednja škola, kotar nema veze s tim. Čišćenje igrališta nije jedini problem kotara, nama treba osoba koja bi čistila svaki dan od trajektnog pristaništa do Doma zdravlja budući da se kotar sve više širi i sve više ljudi tu živi. To je veliki problem, a ne vidim načina kako ga riješiti, Grad treba osigurati čišćenje igrališta, ali i kotara“. – navodi Nenad Pecotić, predsjednik Gradskog kotara Sv. Antun.



Pitanje čišćenja igrališta postavili smo i odgovornima u Gradu Korčuli. Budući da gradonačelnik Fabris ne odgovara na pozive i upite, obratili smo se njegovom zamjeniku.

„Ne znam tko bi trebao čistiti igralište. Zemlja na kojoj se igralište nalazi nije javna površina, a Hober ima ugovore samo za čišćenje javnih površina“. – izjavio je zamjenik gradonačelnika Korčule Ivan Šale.



Dječje igralište pod Sv. Antunom postavljeno je u studenom 2014. godine na inicijativu predsjednika kotara Prizmića u suradnji s Korčulanskom razvojnom agencijom KORA. Ukupna vrijednost igrališta bila je nešto manja od 100 tisuća kuna, a čak 80 posto sredstava finaciralo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu natječaja Programa održivog razvoja lokalne zajednice. Prebacivanje odgovornosti dovelo je do činjenice kako mame iz Gradskog kotara Sv. Antun radije odabiru neko drugo igralište za svoju djecu, no u pronalasku odgovornih neće odustati tako lako. Kako doznajemo od Ivane Pačić Unković, mame iz Sv. Antuna uskoro će pokrenuti peticiju kojom će tražiti ne samo čišćenje igrališta, već i čišćenje cijelog kotara koji je, tvrde, zanemaren. Predsjednik kotara Pecotić navodi kako se više puta obratio i direktoru Hobera Ćenanu i gradonačelniku Fabrisu s molbom da se osigura osoba koja će čistiti ovaj dio grada na što nije dobio pozitivan odgovor. Direktor Ćenan ističe kako bi Hober rado čistio i taj dio grada, ali te usluge netko treba platiti. Iako se u kotaru nalazi i Dom zdravlja, i Policijska postaja, Gradski bazen, pumpna stanica, trajektno pristanište, srednja škola, a gradi se i Pastoralni centar, zanimljivo je kako Gradu osoba zadužena za čišćenje ovog dijela grada koji je u ekspanziji nije prioritet.



Direktor Hobera Ćenan navodi, a s njim se slaže i predsjednik kotara Pecotić, kako bi se u čišćenje centra kotara na kojem je igralište trebali uključiti i ugostiteljski objekti Škatula i Točkica, kao i supermarket Studenac, budući da su oni proizvođači otpada, no tvrde kako vlasnici nisu pokazali nikakav interes. Ipak, mještani kotara se sjećaju kako je za vrijeme mandata sad već legendarnog predsjednika Prizmića, dolazila osoba koja je povremeno čistila centar i brinula se o raslinju. Zamjenik gradonačelnika Šale tvrdi kako je ugovor s Hoberom spreman, a njime garantira jednu osobu koja će čistiti sve Gradske kotareve i Mjesne odbore po jedan dan tjedno svih 12 mjeseci, a koju će financirati Grad. No iz Hobera nismo dobili potvrdan odgovor da je to točno. Dok se stvari ne promijene mame će igralište morati čistiti – same.