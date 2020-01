ZONA ZAGUŠENJA Evo gdje će Grad postaviti kamere za prepoznavanje tablica i tipa vozila

Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak nabave opreme potrebne za uspostavljanje zone zagušenja prometa oko povijesne jezgre Grada. Prva faza tog tehničkog i prometno-tehnološkog rješenja odnosit će se na turističke autobuse i osobne automobile 8+1 odnosno kombije, a očekuje se već u predstojećoj turističkoj sezoni.



- Grad radi na postupku uvođenja zone zagušenja oko Grada. Projekt je izrađen nakon postupka nabave od Prometnog fakulteta u Zagrebu a na temelju troškovnika raspisana je javna nabava za ugradnju i implementaciju sustava sa kamerama. U prvoj fazi biti će postavljene četiri kamere i to na području kod javne garaže u Zagrebačkoj ulici, iznad Turističke škole na izlazu prema Ulici Druge dalmatinske brigade, jedna kamera će biti na Pilama i jedna na Ulici branitelja Dubrovnika. To su moderni, najnoviji sustavi kamera koji će moći prepoznavati tablice vozila kao i dimenzije vozila – pojašnjava pročelnik za promet Đuro Šutalo i dodaje kako su sredstva za sustav koji će se moći nadograđivati, osigurana u gradskom proračunu. Iznose oko milijun kuna temeljem čega je i raspisana javna nabava.



Automatska provjera vozila postavljenim video nadzorom olakšat će detekciju vozila koja nemaju kupljen i rezerviran termin odnosno ona koja se izvan rezerviranog termina nađu u zoni zagušenja ili se na Pilama ili Pločama zadrže dulje od dozvoljenog vremena.



- Odlukom će biti propisano sukladno zakonu koga će se kazniti i na koji način. Vodit će se prekršajni postupak – kaže Šutalo na pitanje što će Grad poduzimati protiv onih bez dozvole.



U prvoj fazi instalirat će se sva potrebna oprema nužna za primjenu konačnog rješenja, koje se planira 2021. godine. Tada će se u projekt uključiti i osobni automobili. Točnije, kroz zonu oko povijesne jezgre moći će proći samo vozila s povlaštenim parkirališnim kartama, a to su stanovnici Grada Dubrovnika i susjednih općina, ističu u gradskoj upravi.



- Idemo korak po korak. U 2020. uvodimo prvu fazu za autobuse i kombije te ćemo kroz ovu godinu vidjeti kako sustav funkcionira – kaže pročelnik Šutalo. Hoće li turisti svojim vozilima moći doći do primjerice apartmana na Pločama – pitanje je koje brine mnoge iznajmljivače, a u spomenutoj zoni ih je zavidan broj. U ovom trenutku, kaže Šutalo, ne može dati odgovor na to pitanje.



Taksistima je prije otprilike tri tjedna ukinuto odobrenje da preko Boninova mogu do Pila, pa su i oni usmjereni Zagrebačkom. Kako ih se ne spominje u prvoj a ni u drugoj fazi je li Grad razmišljao što s njima?

- Ove godine mogu prolaziti slobodno preko Zagrebačke, a odluku za 2021. nadopunit ćemo nakon što vidimo kako će sve funkcionirati ove godine – zaključio je Šutalo.



U Gradu smatraju kako će se uspostavljanjem zone zagušenja prometa oko povijesne jezgre Grada te ostalim prometnim rješenjima koja uvode, postići sustavno upravljanje prometnim sustavom i njegov razvoj, a prije svega doći će do značajnog rasterećenja prometa oko povijesne jezgre.



Hoće li Gradu poći za rukom rasteretiti zonu oko povijesne jezgre koja je već duže vrijeme zagušena prometom, gdje primjerice u jednom danu u sezoni preko platoa Pila pređe i više od 130 autobusa, pitali smo za mišljenje diplomiranog inženjera prometa Borisa Orešića.

- Hoće li rasteretiti promet, hoće. U kojoj mjeri, ne znam. Jer ne znam kolika je struktura tih vozila koji neće smjeti više dolaziti u zonu ili će ih dolazak jako skupo koštati. Više se neće moći do Grada kao što smo navikli. Ovo je pokušaj smanjivanja pritiska u tu zonu. Ali, po mom mišljenju, i dalje ostaje problem dok se ne riješe Pile jer zagušenje Zagrebačke, križanja na Ilijinoj Glavici je de facto posljedica zagušenja na Pilama. Uvodeći ovu mjeru, koja je malo agresivna po mom mišljenju, smanjit će se mogućnost zagušenja križanja na Ilijinoj glavici. Mjere su nepopularne ali, da se razumijemo, restrikcije će pomoći. Pozitivno je što Grad oprezno nastupa, ne ide se grlom u jagode, gleda se ipak nešto poboljšati. Dobro je da su te najave za 2021. tako da se ima vremena još popraviti sustav ako je donesena konačna odluka, što je plus – smatra prometni stručnjak Boris Orešić.