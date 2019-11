Najviša mjesečna neto plaća isplaćena u ovoj godini 28.204 kune

Najniža isplaćena plaća nenastavnom osoblju je 3.363, a najviša 12.074 kune

Sveučilište u Dubrovniku priključilo se skupini štrajkaša koji od Vlade traže veće plaće. Žele povećanje plaća nenastavnom osoblju za 6,11 posto, nastavnicima za 3,5 posto, vraćanje koeficijenta složenosti poslova od 3 posto oduzetog 2013. svim zaposlenicima te vraćanje uvećanja koeficijenata složenosti poslova po osnovi ostvarenih godina radnog staža u javnim službama, 4, 8 i 10 posto. Štrajkom poručuju kako nisu zadovoljni onim što trenutačno imaju.

4.252 iznad prosjeka

A, trenutačno u prosjeku primaju 10.690,22 kuna neto mjesečne plaće na teret državnog proračuna. Najniža isplaćena nastavnička neto plaća u ovoj godini bila je 6.365,71 kuna, a najviša 28.204,66 kune za jedan mjesec. Inače, plaća predsjednice Republike Hrvatske, prijavljena u imovinskoj kartici, iznosi oko 24 tisuće kuna, premijerova je nešto manja od 22 tisuće, a ministrice znanosti i obrazovanja oko 18 tisuća kuna.Kada se izuzmu podaci o plaći rektora i prorektora, najviša mjesečna plaća na teret sredstava državnog proračuna u ovoj godini za nastavnike Dubrovačkog sveučilišta bila je 17.745,25 kuna.Službeni su to podaci Ministarstva znanosti i obrazovanja, dobiveni nakon što su s Dubrovačkog sveučilišta poručili kako ne raspolažu brojkama o prosječnim neto plaćama iz 2018. i 2019. Godine te kako bi im za izračun trebalo mnogo vremena. Umjesto toga, po osobnom izboru, izdvojili su nekoliko radnih mjesta i pripadajućih plaća za rujan ove godine. Navode, primjerice, mjesto spremačice sa srednjom stručnom spremom i 20 godina staža, koja je primila neto 3.425 kuna, asistenta s ugovorom na šest godina i četiri godine staža čija je plaća bila 6.472 kune, i, među ostalim, redovitog profesora u trajnom zvanju, što je najveće akademsko zvanje, s 40 god staža koji ima 16.263 kune neto. Pitanje, koja je najviša isplaćena plaća, s njihove je strane ostalo neodgovoreno.Ministarstvo znanosti i obrazovanja dostavilo je i tražene podatke o primanjima nenastavnog osoblja. Njihova prosječna plaća je 5.793, najniža isplaćena je 3.363, a najviša isplaćena mjesečna plaća u skupini nenastavnog osoblja u ovoj godini iznosila je 12.074,88 kune.

Više od primorskog proračuna

MLADI I MALI Dvije tisuće studenata

Sveučilište u Zagrebu ima oko 70.000, ili gotovo 50 posto svih studenata koji pohađaju javna sveučilišta u Republici Hrvatskoj. Dubrovačko sveučilište prije godinu dana je obilježilo 15 godina postojanja i tada je rečeno da imaju oko dvije tisuće studenata. Otkako ga je, nikad manje brucoša nije upisano na sveučilište u Dubrovniku nego ove akademske godine.

Državna revizija je prije tri godine objavila izviješće o poslovanju hrvatskih sveučilišta u 2014., među njima i dubrovačkog. U financijskoj analizi nalazi se podatak kako su te godine ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu 66,9 milijuna kuna. Rashodi za zaposlene na Sveučilištu u Dubrovniku tada su dosegli gotovo 40 milijuna kuna, što je više od čitavog proračuna Općine Dubrovačko primorje.- Ne raspolažemo podacima jesu li i u kojem iznosu uz isplaćenu plaću iz sredstava državnog proračuna u 2018. godini zaposlenicima Sveučilišta u Dubrovniku isplaćivani dodaci na plaću iz nekih drugih izvora financiranja – napominju iz ureda ministrice Blaženke Divjak.Spomenuta državna revizija za 2014. bilježi isplaćene dodatke na plaću u bruto iznosu 3,8 milijuna kuna.- Dodatci na plaće u pravilu se isplaćuju nastavnicima za prekovremeni rad (kako se to naziva u novom Kolektivnom ugovoru), odnosno bivši sati iznad norme. Evo i objašnjenja: nastavnik može imati sate iznad norme ako svoju nastavnu normu premašuje za 20 posto. Radi se o redovitim satima nastave. S obzirom na to da je Ministarstvo znanosti i obrazovanja zabranilo nova zapošljavanja, a imajući u vidu da je angažman vanjskih suradnika skuplji nego naknada za sate iznad norme našim nastavnicima, smatramo da je na više načina bolje za Sveučilište dodatni angažman vlastitih nastavnika, nego angažiranje vanjskih suradnika – objašnjava Sandra Buratović Maštrapa, glasnogovornica Sveučilišta u Dubrovniku, pa nastavlja: „Ukupnim zbrojem nastavnog opterećenja dolazi se do sati iznad norme za nastavnike koji su već u nastavi ispunili normu, a gdje se ne može ili nije financijski isplativo angažirati vanjske suradnike (kojima se uključuju troškove puta, smještaja i dnevnica). Senat Sveučilišta donosi odluke o izvedbenim nastavnim planovima kojima se, između ostaloga, utvrđuju nositelji kolegija i njihova satnica, a na prijedlog Stručnih vijeća Odjela. Veliki broj naših nastavnika angažiran je u radu više odjela i više studijskih programa, tako da se do ukupnog opterećenja i nastavne norme dolazi zbrajanjem njihovih obveza“.Buratović Maštrapa kaže kako su nasumice odabrali akademsku 2015./2016. godinu i provjerili ukupan bruto iznos plaćenih sati iznad norme – 326.879, 47 kuna.- Ugovore o autorskom honoraru sa svojim zaposlenicima ne smijemo sklapati, a kad se radi o poslovima koji spadaju pod autorski rad, kao izdavanje knjiga, prijevodi, lekture, itd., svojim nastavnicima to isplaćujemo kroz dodatke na plaću – kaže Sandra Buratović Maštrapa.