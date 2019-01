Most zatvoren, avioni ne lete...

Uslijed olujnih udara bure koji pušu prosječnom snagom od 92 km/h, ali često dosežu i brzinu znatno veću od 100 km/h, most dr Franja Tuđmana u četvrtak 3. siječnja je od 10,38 sati zatvoren za prvu skupinu vozila kao što su kamioni i autobusi. Inače, most se po pravilu zatvara već kada udari vjetra dosegnu brzinu veću od 70 km/h, pa je tako učinjeno i ovaj put.

Inače, teškoća u cestovnom prometu bilo je na području najjužnije hrvatske općine Konavle:



-Ovdje su se u srijedu 2. siječnja zabijelila brda, posebno Sniježnica i Bjelotina. No, rekao bih da je to bilo samo "dekorativno". No, u Konavoskom polju je bilo poledice jer su se pri temperaturi od -4°C kiša i susnježica smrzavale u dodiru s tlom. Međutim, sve su ceste pravodobno posute solju i sipinom te su bile potpuno prohodne. Tako je i danas te Zimska služba nije imala veće intervencije osim uklanjanja pojednih kontejnera koje je bura odgurala na kolnik s kojeg smo uklanjali i polomljene, srećom, samo manje grane- rekao nam je zapovjednik JVP Konavle Luka Vojvoda.



Inače, danas na pistu Zračne luke Dubrovnik u Čilipima zbog snažnih udara bočnog vjetra nije sletio zrakoplov domaće kompanije Croatia airlines iz Frankfurta te je, posljedično, odgođen i let prema tom njemačkom gradu. Odgođen je i popodnevni let zrakoplova kompanije TDR ka Splitu i Rijeci, a prvi avion kojeg se očekuje jest onaj koji prema redu letenja iz Zagreba slijeće u 15,20 sati.



Glede pomorske povezanosti iz Jadrolinije doznajemo kako je tijekom dana mb Postira održavala sve planirane linije ka Elafitima te da će tako najvjerojatnije ostati sve do kraja dana. Redovito plovi i trajekt Valun na liniji između Sobre i Prapratnog ali neće isploviti trajekt Hanibal Lucić koji je danas trebao obaviti jučer propuštenu plovidbu do Suđurđa.