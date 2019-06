VIDEO POVIJESNI LET KOJI JE POVEZAO SAD I HRVATSKU U Čilipe sletio zrakoplov American Alirlinesa

U dubrovačku zračnu luku u Čilipima jutros je sletio zrakoplov na letu AA148 American Airlinesa. Prvi je to izravan let između Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske, a američki avioprijevoznik vratio se u Dubrovnik nakon gotovo 30 godina. Stoga ne čudi veliko zanimanje za ovaj događaj.



U Zračnoj luci Dubrovnik priređen je uobičajeni doček u ovakvnim prigodama, vodenim slavolukom a povijesni let proslavljen je rezanjem torte.



American Airlines danas je priopćio kako će novi letovi na relaciji zračna luka Dubrovnik (DBV) i međunarodna zračna luka Philadelphia (PHL) biti na rasporedu tri puta tjedno tipom zrakoplova Boeing 767-300, od 8. lipnja do 29. rujna 2019. Tijekom rujna bit će dodan četvrti let tjedno kako bi se zadovoljila potražnja korisnika za putovanjima između ovih dviju zemalja.



„Naš novi let za Dubrovnik osigurava izravan pristup Sjedinjenim Američkim Državama, kao i stotinama dodatnih veza iz Philadelphije do gradova diljem Sjeverne Amerike“, rekao je Richard Muise, direktor europskog ogranka American Airlinesa.



„S više od 200 mjesta dostupnih na svakom letu, od poslovnog razreda (Flagship Business) i posebnog ekonomskog razreda (Main Cabin Extra) do ekonomskog razreda (Main Cabin) i osnovnog ekonomskog razreda (Basic Economy), imamo ponudu za svaki budžet, kao i mrežu koja će dovesti korisnike na željena odredišta“.



Philadelphia je najveće američko čvorište na sjeveroistoku Sjedinjenih Država, s preko 420 dnevnih letova u više od 120 odredišta diljem SAD-a, Kanade, Meksika i Kariba. Ta je zračna luka projektirana za jednostavna presjedanja i carinske postupke za međunarodne putnike. Za klijente poslovnog razreda (Flagship Business) i elitne članove AAdvantage programa vjernosti, PHL također ima četiri vrhunska salona Admirals Club, a uskoro se otvara i salon Flagship First Class Lounge. Sve zračne linije American Airlinesa između Europe i Sjeverne Amerike dio su partnerstva Atlantic Joint Business s prijevoznicima British Airways, Iberia i Finnair, čime je omogućeno iskustvo nesmetanog putovanja s više mogućnosti letova za klijente koji putuju između tih dviju regija.



„Dubrovnik kao jedan od najvećih turističkih bisera Hrvatske i SAD kao jedno od najznačajnijih dalekih emitivnih tržišta sada su povezani direktnim letom što će omogućiti još snažniju turističku, ali i poslovnu razmjenu između naših zemalja. Zahvaljujem svima koji su, uz Ministarstvo turizma, radili na uspostavi povijesne direktne avio linije Philadelphia – Dubrovnik te se nadam kako će dobra popunjenost na ovoj liniji rezultirati odlukom o produženju sezone letenja te uspostavom dodatnih novih direktnih aviolinija između SAD-a i Hrvatske“, izjavio je ministar turizma Gari Cappelli.



Okupljenima su se, između ostaloi, obratili državni tajnik za turizam Frano Matušić, župan Nikola Dobroslavić, dubrovački gradonačelnik Mato Franković, te direktor Zračne luke Dubrovnik Frano Luetić.