Izložba o ratnom stradanju i obnovi Dubrovnika otvorena u sjedištu UN-a u New Yorku

Izložba „Dubrovnik, a Scarred City“ otvorena je u ponedjeljak u sjedištu Ujedinjenih naroda u New Yorku. Izložbu koja prikazuje stradanje Dubrovnika u Domovinskom ratu i poslijeratnu obnovu organizirao je Grad Dubrovnik uz podršku Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima, sponzorstvo Društva prijatelja dubrovačke starine te uz pokroviteljstvo Predsjednice Republike Hrvatske i Vlade Republike Hrvatske.



Prva je to izložba na temu Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koja je priređena u zgradi Ujedinjenih naroda. U postavu izložbe autora Julijane Antić Brautović, Mata Brautovića i Gorana Cvjetinovića korištena je građa Muzeja Domovinskog rata i Zavoda za obnovu Dubrovnika, a prikazane su i fotografije Mila Kovača, Boža Gjukića, Pava Urbana, Mira Kernera i Damira Fabijanića. Osim što donosi zorni prikaz razaranja spomeničke baštine prilikom napada na Dubrovnik u Domovinskom ratu i poslijeratne obnove grada, izložba „Dubrovnik, a Scarred City“ bavi se i političkim okolnostima početka Domovinskog rata. Posebno je pritom istaknuto kako su dvije osuđujuće presude prema generalima Jugoslavenske narodne armije prve osuđujuće presude u povijesti za uništavanje spomeničke baštine.



Pri svom obraćanju gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uputio je posebnu zahvalu domaćinu, veleposlaniku Stalne misije Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima Vladimiru Drobnjaku. Gradonačelnik je istaknuo žrtvu hrvatskih branitelja u obrani Dubrovnika prisjetivši se također svih civilnih žrtava i petnaestoro poginule djece, kao nesretnih podsjetnika na sav teret i dubinu ožiljaka ratnih strahota kroz koje je Dubrovnik prolazio početkom 90-ih godina prošlog stoljeća. –„Zahvaljujući između ostalog i pomoći međunarodne zajednice Dubrovnik se uzdigao iz ruševina da bi ponovno zasjao kao jedan od najljepših svjetskih povijesnih gradova“, rekao je gradonačelnik.



Otvorenje izložbe postavljene u glavnom izložbenom prostoru zgrade UN-a na Manhattanu svojim prisustvom uveličali su Marie Paule Roudil, direktorica UNESCO-vog ureda u New Yorku, ujedno predstavnica UNESCO-a u Ujedinjenim narodima i Alison Smale, pomoćnica generalnog tajnika Ujedinjenih naroda zadužena za globalne komunikacije kao i brojni drugi predstavnici UNESCO-a pri UN-u. Otvorenju izložbe priređene tijekom zasjedanja Opće skupštine UN-a pridružili su se i brojni veleposlanici zemalja članica Ujedinjenih Naroda kao i predstavnici kluba Libertas u New Yorku.



Dodatni povod postavljanju izložbe „Dubrovnik, a Scarred City“ u New Yorku, Grad Dubrovnik kao organizator prepoznao je u 40.-toj obljetnici uvrštenja čitavog povijesnog kompleksa spomeničke jezgre na listu Svjetske kulturne baštine UNESCO-a, ali i u obilježavanju 20. godišnjice od skidanja Dubrovnika s liste ugrožene svjetske baštine.



Nakon New Yorka, izložba imat će i svoj stalni postav te će biti dostupna i gradovima prijateljima kako bi se predočila sva lica patnje Dubrovnika u Domovinskom ratu.