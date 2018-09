Pijani policajac van službe skrivio prometnu, ozlijedio još troje; policija u Dubrovniku uhitila trojicu pljačkaša?

U večernjim satima jučer, 11. rujna na području Korčule došlo je do prometne nesreće u kojoj su četiri osobe lakše ozlijeđene.

Do prometne nesreće je došlo kada je 32-godišnjak (policijski službenik izvan službe), upravljajući motociklom dubrovačkih registracijskih oznaka, krećući se iz pravca Lumbarde u pravcu Korčule, vozeći pod utjecajem alkohola, započeo pretjecati osobno vozilo i motocikl koji je u tom trenutku skretao u lijevo te je došlo do udara dvaju motocikala i njihovog pada na tlo. U nekontroliranom kretanju jednog od motocikala došlo je do udara u ruku pješaka koji se kretao kolnikom navedene ceste.

Lakše tjelesne ozlijede zadobili su 32-godišnjak, vozačica i suvozačica drugog motocikla i pješak.

Protiv policijskog službenika slijedi stegovni postupak i optužni prijedlog nadležnom prekršajnom sudu.

Noćas, nešto iza ponoći, na državnoj cesti D-8 u mjestu Vrbica, tijekom postupanja policijskih službenika ove Policijske uprave prema troje hrvatskih državljana koji su se nalazili u osobnom vozilu dubrovačkih registracijskih oznaka, a zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela, vozač osobnog vozila je, poduzevši nedopuštenu radnju u prometu, udario u službeno policijsko vozilo na kojem je nastala manja materijalna šteta. Navedeni trojac je uhićen i doveden u prostorije policije te je u tijeku kriminalističko istraživanje po završetku kojeg ćemo o navedenom događaju dati pismeno priopćenje.