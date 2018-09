POŽAR KOD OREBIĆA Gašenje otežava velika bura, kanaderi nisu mogli pomoći

Jutros oko osam sati izbio je veliki požar kod Orebića. Zbog jakih naleta bure, kao i nepristupačnog terena, gašenje je otežano, doznajemo od županijskog vatrogasnog zapovjednika Stjepana Simovića.

- Na terenu su svi vatrogasci s Pelješca, dolazi u pomoć i DVD Korčula te JVP Dubrovačko primorje. Požar se širio prema kućama no zaustavljen je na vrijeme, a sada se širi prema brdu no treba biti na oprezu jer situacija uopće nije jednostavna – kaže Simović.

U pomoć gašenju pristigla su i dva kanadera no ubrzo su morali napustiti požarište jer im veliki udari vjetra i turbulencije nisu dopuštale gašenje.

- Sa zapovjedništvom u Divuljama smo dogovorili da kanaderi budu stacionirani u Splitu da, ako bude potrebe i vjetar malo stane, mogu brže priskočiti u pomoć – ističe županijski vatrogasni zapovjednik. Dodaje kako je pred vatrogascima zasigurno dug dan ali vrlo vjerojatno i duga noć.