VELA SPILA Čarobno i bajkovito uprizorenje živih jaslica

Pred brojnim posjetiteljima iz cijelog otoka, pedesetak članova udruge za očuvanje pokladnih običaja Trtajun sinoć su po treći put uprizorili žive jaslice u čarobnom ambijentu pretpovijesnog arheološkog nazališta Vela spila, a priču su zaokružili članovi splitskog zbora Brodosplit.



Čarobno i bajkovito bilo je jučer u Veloj spili, pretpovijesnom arheološkom nalazištu nadomak Vele Luke. Pedesetak članova u autentičnim kostimima, uz očaravajuću scenografiju i vizualne efekte, oživjeli su betlehemski ugođaj Svete noći. Jaslice, Sveta obitelj, pastiri, mudraci, građani Betlehema, domaće životinje, djeca i starci, svi su oni nakratko vratili mnogobrojnu publiku u vrijeme Isusova rođenja dočaravši atmosferu događaja koji je promijenio ljudsku povijest.



Žive su jaslice i ove godine organizirane u sklopu adventskih događanja, a udruga Trtajun je zahtjevan projekt realizirala uz pomoć Općine Vela Luka, Centra za kulturu i Turističke zajednice Vela Luka, potporu Dubrovačko-neretvanske županije i Jadrolinije. Već oko 15 sati starinskom stazom preko brda Pinski Rat s koje se pruža prekrasan pogled na veloluški zaljev, počeli su pristizati mještani i gosti kako bi bili dio igrokaza u jedinstvenom ambijentu najznačajnijeg arheološkog nalazišta na Mediteranu.



Glazbeni dio programa započeo je popularnom skladbom Tiha noć koju je na violini izvela Kristina Dragojević, a poseban pljesak publike zaslužili su članovi jednog od najpoznatijih zborova u Hrvatskoj, Gradskog zbora Brodoplit, koji su za ovu priliku izveli prigodne božićne pjesme na hrvatskom, latinskom i engleskom jeziku pod dirigentskom palicom voditelja i skladatelja Vlada Sunka.

„Uloženo je puno truda, želje, napora i entuzijazma kako bi se realizirao ovaj događaj, a pomogao nam je veliki broj ljudi. Koliko su bili uspješni u tome svjedočila su ozarena lica posjetitelja. Ovim se putem zahvaljujemo svima na pomoći i sudjelovanju“, poručuju iz udruge Trtajun.



Vela spila smještena je na 130 metara nadmorske visine, a ovalni oblik pretpovijesne dvorane je posebno utjecao na autentični ambijent živih jaslica. Radi se o najvećem špiljskom objektu u ovom dijelu svijeta koji je lako pristupačan, otvoren prema jugu, dovoljno suh, pun svjetla i prozračan da se u njemu može živjeti. Špilje imaju svoj život, one nastaju i nestaju, ali Vela spila je kontinuirano naseljena već 20 tisuća godina, od posljednjeg ledenog doba do danas. U 11 metara morfoloških naslaga nalazi se cjelokupna povijest ljudskog roda, znajući da Homo sapines živi u Europi tek nešto malo duže od 20 tisuća godina, možemo zaključiti kako u Veloj spili proučavamo sve aspekte njegovog života od duhovnih, materijalnih, kulturnih do hrane do običaja. Upravo zato špilja ima posebno mjesto u velolučkim srcima, prve ostatke pronađene u špilji nazvali su „Baba i Dida“ simbolično ih smatrajući svojim precima.



Ovog puta Vela spila je dobila još jednu ulogu kao jedina špilja u Hrvatskoj koja je uprizorila žive jaslice, a nestvaran ambijent Vele spile ovaj je događaj učinio jedinstvenim. Članovi Trtajuna poručuju kako će sve ovo ponoviti i dogodine.



Tekst: Dora Lozica

Foto: udruga Trtajun i Anđela Šćepanović