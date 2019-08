Nakon prijave o iznenadnom onečišćenju mora na plaži Hotela Posejdon u Vela Luci u večernjim satima 19.08.2019. godine , Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije uzorkovao je more za kupanje na plaži Hotela Posejdon 20.08.2019. Analiza uzoraka mora ne udovoljava uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.



Uzorkovat će se dodatni uzorci do prestanka onečišćenja. Obzirom na onečišćenje mora fekalnim vodama ne preporučuje se kupanje do daljnjih obavijesti.