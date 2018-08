HELIKOPTEROM PREVEZEN U KBC SPLIT U naletu brodice ozlijeđen talijanski ronilac

Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) izvijestila je resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o jučer i danas poduzetim spasilačkim aktivnostima povodom teškog stradavanja ronioca u Korčulanskom arhipelagu.



Službenici Lučke kapetanije Dubrovnik jučer, 8. kolovoza u 17.10 sati slijedom dojave o teškom stradavanju ronioca kod otočića Sestrice Male, odmah su isplovili na poziciju nesreće te su o dogoađaju izvijestili MRCC Rijeka, nadležnu Upravu sigurnosti plovidbe resornoga Ministarstva, Pomorsku policiju Dubrovnik te Županijsko državno odvjetnišvo.



Pomorska nesreća dogodila se nešto iza 17 sati, kada je voditelj brodice P.P., državljanin Republike Hrvatske prilikom plovidbe vlastitom brodicom Hrvatske zastave na oko 200 do 300 metara od obale otočića Sestrice Male udario u ronioca P.P.D. (rođen 1955. godine), državljanin Republike Italije, pri čemu je ronilac zadobio teške tjelesne ozljede. Voditelj brodice je ozlijeđenog ronioca odmah izvukao iz mora te ga prevezao do luke Korčula.



Djelatnici Hitne medicinske pomoći ubrzo po dolasku ustanovili su teške i po život opasne tjelesne ozljede te su zatražili hitan helikopterski prijevoz ozlijeđenoga ronioca u Splitski KBC, kamo je isti zaprimljen nešto prije 18.00h, u daljnje medicinsko postupanje.



Službenici LK Dubrovnik i nadležne Lučke ispostave Korčula u suradnji sa službenicima Pomorske policije obavljaju očevid o uzrocima ove pomorske nesreće, a također su proveli i test prisutnosti alkohola u organizmu voditelja brodice, koji nije ukazao na prisustvo alkohola.



Sinoć u 18.40h po nalogu službenika Županijskog državnog odvjetništva, brodica kojom se naletjelo na Talijanskog ronioca izvučena je iz mora te je obavljen pregled trupa u okviru očevida koji ŽDO provodi i tijekom današnjega dana.



Prema prikupljenim podatcima u okviru do sada obavljenog očevida, službenici Lučke kapetanije Dubrovnik izvijestili su Ministarstvo da je stradali ronilac do pozicije nesreće ronio samostalno, dok su njegova supruga i prijatelj, oboje državljeni Republike Italije boravili na motornoj jahti 'Nimila', Talijanske zastave, usidreni na drugom kraju otočića Sestrice Male te su o nesreći obaviješteni od njima nepoznate osobe.



Službenici Lučke kapetanije Dubrovnik kategorizirat će ovu pomorsku nesreću sukladno nalazima KBC Split o kvalifikacijama tjelesnih ozljeda stradalog ronioca, a sukladno čemu će biti odlučeno i o eventualnom daljnjem upravnom, odnosno, istražnom postupanju.