DOBRO JUTRO Snijeg na Konavoskim brdima i Pelješcu, na snazi zimski uvjeti, negdje i zabrana prometa

Tijekom noći na Konavoskim brdima palo je nešto snijega, a na cestama su proglašeni zimski uvjeti. Prema zapovjedniku Zimske službe JVP Konavle Mariu Magudu na cestama je oko dva do tri centimetra snijega.

”Ralice su odmah izašle na teren i ceste se čiste. Na snazi su zimski uvjeti i svim vozačima savjetuje se oprez”, rekao je Magud.



Iz Centra 112 javljaju kako su od sinoć od 20 i 30 sati na snazi zimski uvjeti na cesti D414 Pelješac Ston-Orebić, a potpuna zabrana prometa je na cesti D118 V.Luka-Korčula- dionica Dubovo- zaobilazna cesta Čara-Smokvioca-Kaplja.



Također, do sinoć od 00 i 50 most preko Rijeke dubrovačke otvoren je za promet, a baš vozeći preko mosta imat ćete, bar danas, lijepi prizor sniježnih brda poviše Mokošice.