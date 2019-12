PRONAŠLI SMO IH Ovo su tri djevojčice slikane u skloništu u studenom 1991.

'Nikol, Barbara i Ivanka u skloništu, studeni 1991.' potpis je ispod crno bijele, 28 godina stare slike iz zbirke fotografija Muzeja Domovinskog rata Dubrovnik. Doći do Nikol Ribić, Barbare Puh i Ivanke Prnjat nije bilo jednostavno. No, kada smo fotografiju objavili na portalu i FB stranici Dubrovačkog vjesnika, sve se posložilo. Uključili su se sugrađani i stvar je bila riješena.



Pronašli smo curice, danas prekrasne tri žene, koje su 1991. fotografirane u podrumu odnosno skloništu bivše centralne pošte na Ilijinoj Glavici.



- Baš me slika razveselila. Koliko je tužna, toliko me podsjetila na lijepe trenutke – kaže nam jedna od tri djevojčice.



Cijeli tekst u kojem se ove simpatične Dubrovnkinje prisjećaju strahota Domovinskog rata pročitajte u tiskanom izdanju Dubrovačkog vjesnika.