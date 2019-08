ANDREJ SRŠEN Spasio tri Nizozemke od utapanja, a onda za 'nagradu' dobio 'kapelatu'

Jutros oko 4 sata tri mlade državljanke Nizozemske, u dobi između 18-19 godina, vidno alkoholizirane, skočile su u more uvalice pored hotela Villa Dubrovnik. S istoka, zora se tek pomaljala, dan se tek nazirao a one su, unatoč crvenoj zastavi upozorenja o zabranjenom kupanju zbog uzburkanog mora, kao i moga upozorenja da to ne čine, ne razmišljajući skočile u more - priča nam zaštitar tvrtke „Eurolex security“ Andrej Sršen koji je noćas dežurao na plaži Hotela Villa Dubrovnik.



-Vidio sam da se bore s valovima i skočio odmah u more, jer sam shvatio da bi se njihovo kupanje moglo tragično završiti. Zbog vjetra koji je cijelu noć puhao more je bilo doslovce zapjenjeno, a valovi na trenutke visoki i više od 2 metra te su otežavali plivanje. Ipak, uspio sam ih spasiti i jednu po jednu izvući na obalu. Tako sam, vjerujem, spriječio višestruku tragediju. Srećom, bio sam hrvatski branitelj i to mi je iskustvo pomoglo da ova „avantura“ pred zoru završi kako se samo poželjeti može. Za sudjelovanje u Domovinskom ratu sam i odlikovan, a nakon rata sam postao djelatni zaposlenik MUP-a i inspektor Krim-policije u Odjelu za kriminalitet droga te uspješno prošao obuku za ronioca. Sve to je imalo utjecaja da ove tri djevojke uspijem spasiti. Mislio sam, onako „na prvu“ da su mlade Nizozemke gošće hotela, ali se pokazalo da ipak nisu nego su bile pijane i tumarale po gradu te su, došavši u taj dio grada, poželjele otrijezniti se u moru, ne razmišljajući o posljedicama, priča nam Sršen.



Međutim, prve reakcije nakon spašavanja djevojaka zapravo su iznenadile hrabrog spasioca. Naime, kratko nakon što je preplivao sa strane parka Gjivović na plažu Ville Dubrovnik, u kontroli se pojavila zamjenica direktorice Ville Dubrovnik i vidjevši ga onako mokrog, kad je doznala što se dogodilo prigovorila mu, naglašavajući da je zapravo, njegova dužnost i opis posla „opservacija hotela“! Drugim riječima, sve što se događa izvan kruga hotela i plaže na koju hotel ima koncesiju- nije njegov posao!!!



- Iskreno, krajnje je neugodno iznenađen reakcijom zamjenice direktorice kojoj je bilo nevažno to da su tri mlade djevojke ostale žive. Uvjeren sam da bi na mome mjestu isto učinio svaki normalni građanin Dubrovnika, pa i Republike Hrvatske! Ovako, birokratskom je reakcijom zamjenica direktorice pokazala krajnju nehumanost i gadljivost.