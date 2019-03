MARČANA BURA Kamper zapeo na mostu, zrakoplovi ne lete, vjetar ruši skutere...

Neki kažu da je prva, drugi da je već puhnula 23. veljače, no jedno je sigurno. Marčana bura pogodila jejutros šire dubrovačko područje i već poslovično iazzvala probleme u prometu.



Zasad je najgore prošao strani kamper koji nije poštovao zabranu prolaska preko dubrovačkog mosta. Vjetar ga je malo prije ponoći otpuhao ustranu, a turisti putnici iz Kine uspjeli su se izvući.



HRT prenosi kako su dvije osobe lakše ozlijeđene kada se poljski kamper kojim su upravljali kineski državljani u ponedjeljak navečer prevrnuo na mostu dr. Franje Tuđmana u Dubrovniku.



Kineski su državljani kamperom pokušali prijeći preko mosta iako je zbog snažne bure koja je puhala brzinom od 145 kilometara na sat na snazi bila zabrana prelaska za sva vozila. Kamper im se prilikom prelaženja mosta prevrnuo, a dvije osobe koje su u njemu u to vrijeme bile lakše su ozlijeđene.



Kamper je još na mostu preko Rijeke dubrovačke te se čeka slabljenje vjetra kako bi ga se moglo sigurno ukloniti.



Na Kantafigu se dogodila manja prometna nezgoda, kad se automobil albanskih registarskih oznaka zabio u stijenu, srećom bez ozlijeđenih. Duž Hebrangove je bura odradila pravu 'sječu' parkiranih skutera.



Zračna luka Dubrovnik službeno nije zatvorena, no letova zbog jakih zapuha neće biti do podneva, kad se očekuje slabljenje vjetra.