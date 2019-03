Tajkun Brajković iz Kiseljaka krči makiju za gradnju šest luksuznih vila usred Lapada, Grad mora dati dozvolu

Tihomir Brajković, poslovnjak iz bosansko-hercegovačkog Kiseljaka i jedan od najbogatijih ljudi na Balkanu, na glavici Babina kuka iznad hotela More gradit će šest vila, a raščišćavanje parcele već je počelo. Krenulo se sa sječom makije, a uskoro bi, može se čuti, mogli uslijediti i radovi na iskopu.

Građevinsko zemljište

Brajković, odnosno njegova dubrovačka tvrtka Šest luksuznih vila d.o.o., vlasnik je atraktivnog zemljišta smještenog u ulici Kardinala Stepinca odmah do stambenih zgrada koje među ostalim trenutačno grade Edin Džeko, Roko Tolić, Emir Spahić, Ines Valentić te Ivana i Nikola Sršen.Iz gradske uprave neslužbeno su nam potvrdili da je Brajković krenuo s pripremom parcele koja je prema aktualnom Generalnom urbanističkom planu u građevinskoj zoni, kao i da uskoro očekuju da investitor zatraži potrebne dozvole za gradnju. Ta procedura, kažu nam, može potrajati i do godinu dana, no sve dok su na snazi aktualni prostorni planovi, nema razloga da ne dođe do ishođenja potrebne dokumentacije. Rijetki koji su vidjeli idejni projekt kažu nam da se radi o zdanjima koja će budućim vlasnicima pružiti vrhunski luksuz te da arhitektonskim rješenjem podsjećaju na one koje se grade u Svetom Jakovu. Što će točno i kada Brajković graditi u Dubrovniku, pokušali smo saznati direktno od kiseljačkog poduzetnika, no do zaključenja ovog broja nismo ga uspjeli konktaktirati.

Obogati se stanogradnjom

Brajković je tvrtku 'Šest luksuznih vila' sa sjedištem u Vukovarskoj ulici, u zgradi bivšeg DTS-a, osnovao 2015. godine. Točnije, kao osnivač navodi se njegova švicarska tvrtka 'PET engineering' AG koju, prema švicarskom registru vodi Josip Šubašić, dok je Brajković u dubrovačkoj tvrtki direktor.Podsjetimo kako je Tihomir Brajković vlasnik tvrtke Tibra Pacific i Meso - Impex, a svoje je bogatstvo zaradio u građevinskom sektoru, točnije stanogradnji. Tako je u Sarajevu na predjelu Stup u kolovozu prošle godine Brajković krenuo s izgradnjom poslovno-stambenog kompleksa s tri zgrade, dok istovremeno po BiH medijima ne jenjavaju napadi na njegovu tvrtku Meso – Impex koja je državi navodno dužna više od 9 milijuna konvertibilnih maraka. Brajković je poznat i hrvatskoj javnosti kad je u Makarskoj 2015. godine namjeravao izgraditi stambenu zgradu uz samu zvjezdarnicu i astro park koji su u državnom vlasništvu. Sasvim sigurno da, kao ni Makarani, ni Dubrovčani neće blagonaklono gledati na Brajkovićevu investiciju, iako za gradnju šest vila ne postoji nikakva zakonska osnova.

Iz zelene u građevinsku zonu 2005.

Skoro cijela Glavica u Uvali Lapad PPU-om i GUP-om iz 2005. prenamijenjena u zonu srednje gustoće izgrađenosti u kojoj se na kosom terenu mogu graditi zgrade visine do 15 metara. Podsjetimo, do 2005. godine, još od prostornog plana bivše općine Dubrovnik iz 1986. bila je u zelenoj zoni.

Gradi hidrocentralu na Bosni?

Iako ga je Forbes nedavno uvrstio na listu nekoliko najbogatijih poduzetnika u regiji, Tihomir Brajković čovjek je koji se očito kloni publiciteta. Njegovu je pojedinačnu fotografiju nemoguće pronaći, nije sklon izjavama za medije, a također ni intervjuima. No, posljednjih je godina vodio brojne investicije, pa čak i pregovarao o gradnji hidrocentrale na rijeci Bosni s vlastima u Zavidovićima.