ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO POTVRDIO Utvrđena prisutnost NORO virusa u kamenicama i mušulama

Nakon što je u tiskanom izdanju Dubrovačkog vjesnika objavljeno kako je zbog opasnosti od zaraze, dijelu proizvođača zabranjena prodaja kamenica i mušula oglasili su se iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.



Iz Zavoda navode kako je njihov Odjel za epidemiologiju obavijestio veterinarsku inspekciju Ispostavu u Metkoviću da je došlo do simptoma trovanja određenog broja građana otoka Korčule nakon kupnje školjaka u Malome Stonu i Zamaslini na poluotoku Pelješcu i konzumacije školjaka.



"Nakon zaprimljene obavijesti Veterinarska inspekcija provela je 01. veljače. 2019. godine uzorkovanje dagnji i kamenica na proizvodnoj zoni Mali Ston i Kuta. Uzorci su poslani istoga dana nakon uzorkovanja na laboratorijske pretrage u Hrvatski veterinarski institut - Veterinarski zavod Split. Laboratorijskim pretragama u uzorcima dagnji i kamenica utvrđena je prisutnost NORO virusa.



Virus na kontaminiranim površinama ostaje infektivan do dva tjedna, dok u vodi zadržava infektivnost i do 2 mjeseca budući je otporan na koncentraciju klora prisutnu u vodovodnoj vodi. Vrlo su stabilni u okolišu i otporni na mnoge često korištene dezinficijense, kao što su sredstva za dezinfekciju na bazi alkohola i fenola, zatim na temperature do 60°C i zamrzavanje, te kiseline i lužine.





Kako virus dugo zadržava infektivnost u vodi (do dva mjeseca), ponovno je obavljeno uzorkovanje školjkaša, ali sada na pet kontrolnih točaka i to u zonama Mali Ston, Hodilje, Kuta, Bistrina i Brijesta, po završetku laboratorijskih pretraga u ovlaštenome laboratoriju 3 kontrolne točke ponovno su bile pozitivne na prisustvo noro virusa, dok su dvije kontrolne točke bile negativne na noro virus.



Virus se još zadržava u zonama od Hodilja do Bistrine, Maloga Stona, Soca, Banje i Kuta, zato su navedene zone i dalje pod zabranom prometa školjaka za javnu potrošnju. Zona "Brijesta" udovoljava uvjetima za javnu potrošnju, kao i uvala Brijesta, Bjejevica, Blaževo, Sutvid i Usko.



Dakle, pod zabranom prometa živih školjkaša za javnu potrošnju NIJE cijelo uzgojno područje Malostonskog zaljeva nego gore navedene uzgojne zone, radi se o djelomičnoj zabrani prometa, a zabrana će trajati sve dok poslati uzorci ne budu udovoljavali uvjetima za javnu potrošnju.



S obzirom da školjke nisu bile u javnoj prodaji odnosno na tržištu nije bilo potrebno slati obavijest kroz RASFF sustav. O pozitivnom nalazu obaviješteni su svi uzgajivači školjaka na tom području", istaknuli su iz Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije.





