Tri tjedna nakon tragedije u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu, gdje su smrtno stradala trojica radnika pogona, Davor Pozniak, Mato Maškarić i Ivica Zvrko, preliminarni rezultati istrage pokazuju da bi lako zapaljivi strop mogao biti uzrok požaru koji je kasnije izazvao tragediju.Novi broj Nacionala donosi dijelove preliminarnog izvješća koje su im potvrdila dva neovisna izvora, te navodi sumnju da je do požara kobnog četvrtka, 10. siječnja došlo uslijed zapaljenja plafona u prostorijama hidroelektrane gdje su u tom trenutku bili radnici. Oni su pokušali ugasiti požar, ali nisu imali šanse. Iz izvješća prozlazi kako je na strop i zidove postavljen neadekvatan zapaljivi izolacijski materijal, vjerojatno lako zapaljive PVC ploče od poliestera.Po izbijanju vatre, šestero je djelatnika HE-a uspjelo pobjeći, dok su trojica, prema neslužbenim informacijama, pokušala ugasiti vatru te su ostali odsječeni. Jedini izlaz bio im je skok u odvodni kanal u kojem su izgubili život. Zapaljenje PVC stropa navodno je izazvalo gust crni dim i naglo širenje požara, o kojemu je novinarima u Platu prvi govorio županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.Radovi na obnovi i sanaciji stropa, zidova i poda strojarnice počeli su u travnju 2017. godine. Ugovor o izvođenju radova potpisali su tada aktualni član uprave HEP-a Nikola Rukavina te Maja Borovina koja je zastupala izvođača radova, splitsku tvrtku Spegra, navodi tjednik Nacional.Napominje i kako je HEP kao investitor tražio da se ugrade istovjetne ploče u pogledu dimenzija i karakteristika kao i postojeće. Ako su zaista takve i ugrađene, onda su i prethodne bile također zapaljive. No je li tako bilo pokazat će istraga, zaključuje nacionalni tjednik.- Preliminarno izvješće točno pokazuje tko je bio naručitelj, a tko izvođač obnove svoda strojarnice na koji je postavljen valoviti poliester Guttagliss klase F, ali se još istražuje je li to bilo zbog nemara ili korupcije i tko je za to odgovoran – stoji u najavnom tekstu Nacionala.