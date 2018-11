PACIJENTICA PREMINULA NAKON OPERACIJE  Podignuta optužnica protiv liječnika zbog nesavjesnog liječenja

Općinsko državno odvjetništvu u Dubrovniku je, nakon provedene istrage, podiglo pred Općinskom sudom u Dubrovniku optužnicu protiv državljanina Republike Hrvatske (1965.) zbog počinjenja kaznenog djela nesavjesnog liječenja iz čl. 181. st. 1. u svezi sa st. 4. i st. 8. Kaznenog zakona. (21. 11. 2018.)



Okrivljeniku se stavlja na teret da je od 8. do 14. prosinca 2015. u Općoj bolnici u Dubrovniku, kao liječnik specijalist urologije, 8. prosinca 2015. obavio operativni zahvat pacijentice hrvatske državljanke (1964.), prilikom čega je došlo do ozljede tankog crijeva.



Tereti ga se da potom, kao liječnik zadužen za tu pacijenticu do 14. prosinca 2015. nije radio nikakvu dijagnostičku obradu iako je već trećeg postoperativnog dana došlo do infekcije rane uz izlazak zamućenog smrdljivog sadržaja i iako upozoravan da je pacijentica slabo, da odbija hranu i da se žali kako joj zadah smrdi po fekalijama.



Uslijed takvog neadekvatnog i neodgovarajućeg praćenja postoperativnog tijeka liječenja došlo je do pogoršanja zdravlja pacijentice koje je u konačnici, unatoč svim mjerama poduzetog liječenja, 2. siječnja 2016. dovelo do njene smrti.