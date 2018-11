Nevin sam osuđen i zatvoren i zbog toga ću pravdu tražiti na Međunarodnom sudu!

Nakon 16 mjeseci u španjolskom zatvoru te povratka u rodni Dubrovnik, pomorac Nikola Toplja danas je na konferenciji za novinare najavio kako će zatražiti pravdu na Međunarodnom sudu jer drži ni on, ni posada nisu krivi jer su tegljačem teglili brod pun krijumčarenih cigareta.



Podsjetimo, 24. lipnja 2017. tegljač 'Eisvogela' pod talijanskog zastavom na kojem su bila dva hrvatska pomorca, dubrovčanin Nikola Tolja i Riječanin Ernest Pekar u tegalj je preuzeo napušteni kontejnerski brod Falkvac na kojem su španjolske vlasti otkrile šest kontejnera s 3,2 milijuna kutija cigareta vrijednih 12 milijuna eura.



- Nevin sam, a španjolski sud me proglasio krivim za sudioništvo u međunarodnom krijumčarskom lancu i osudio na dvije godine zatvora. Toga je svjestan bio i sudac jer nas je nakon 16 mjeseci provedenih u zatvoru pustio na slobodu. No da je donio oslobađajuću presudu, Španjolska bi nam morala isplatiti veliku odštetu – ističe Tolja, ljut na odvjetnika kojeg je angažirao vlasnik tegljača. - Kada su nam stavili lisice i odveli u zatvor, to mi je bio najteži trenutak u životu, iako nas je odvjetnik talijanske kompanija Lucatelli za koju sam plovio na tegljaču 'Eisvogel' uvjeravao da će nas za dan, dva pustiti na slobodu. No lagao je! Stoga sam nakon savjetovanja sa zatvorskim odvjetnikom, angažirao svog kojem sada moram javiti što i kako dalje po pitanju žalbe na presudu. Odlučan sam ići do Međunarodnog suda pravde iako ne znam kako ću to financijski izdržati! Od svega mi najteže pada što je zapovjednik 'Eisvogela' bio krajnje nesposoban! Ne znam kako je taj čovjek dobio potrebne brevete, a uopće ne zna engleski jezik koji je pomorcima službeni jezik sporazumijevanja. Kao prvi časnik morao sam na zapovjednom mostu imati plan teglja, ali ga nisam vidio niti znam što je nesposobni zapovjednik dobio! Ernest je na talijanskom pitao gdje je plan, ali mu je Tavasani odgovorio kako će ga poslati na - mobitel! Da sam znao da nema plana teglja, u Palermu bih izašao s broda i izbjegao sve što je uslijedilo! - kaže Tolja.



- Tavasani je na sudu svakog od nas samo tapšao po ramenu, ali nije uvjerljivo stao iza nas pomoraca! Istina je da su nam, dok smo bili u zatvoru slali neke novce, ali to nije bio iznos plaće iz potpisanog ugovora pa ću svakako inzistirati na potpunoj isplati a u tome očekujem i sindikalnu potporu – pojašnjava Nikola Tolja dodajući kako je po dolasku u zatvor zamolio čuvara da mu dopusti da mobitelom nazove sestru Anu Bradaš u Dubrovniku. – Rekao sam joj samo kratko da sam doveden u zatvor i da odmah obavijesti naš Sindikat pomoraca. Ana je stalno bila u kontaktu sa sindikatom i jako se puno angažirala da me se što prije oslobodi – ističe Tolja. Naglasio je kako su se njemu i Pekaru na raspolaganje odmah stavili Sindikat pomoraca Hrvatske i Republika Hrvatska preko Ministarstva vanjskih poslova . Posebno je zahvalan Asiji Đerđi, Hrvatici koja živi u Cadizu a koja im je jako puno pomagala dok su bili u zatvoru. – Također bi se želio zahvaliti mojim kolegama iz Udruge branitelja Dubrovnika i udruge Hrvatskih ratnih invalida Dubrovnika koji su pomagali mojoj obitelji – zahvalan je Tolja inače i sam invalid Domovinskog rata. Uz njega na konferenciji za novinare bili su i ITF koordinator za Hrvatsku, voditelj ureda SPH u Dubrovniku Romano Perić te Nikolova sestra Ana