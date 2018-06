Dosad utvrđeno 17 slučajeva ospica, tri nova oboljela su mala djeca, jedno hospitalizirano 

Iz Zavoda za javno zdravstvo naše županije poslali su obavijest za javnost vezano uz pojavu slučajeva ospica o trenutačnoj situaciji.Kako navode od 25.5.2018. g. do 18.06.2018. g. u Dubrovačko-neretvanskoj županiji utvrđeno je 17 slučajeva ospica. Tri nova oboljela su mala djeca, od čega su dvoje vrtićke dobi, no u vrijeme zaraznosti nisu pohađala dječje vrtiće. Jedno dijete je hospitalizirano.

Svi građani koji imaju osip neka se telefonom jave svom izabranom liječniku/pedijatru, te se dogovore o daljnjem postupanju.

Obavještavamo sve građane koji razviju simptome koji mogu upućivati na početne simptome ospica (povišena temperatura, curenje nosa, kašalj, crvenilo očiju) a iz bilo kojeg razloga sumnjaju da su se zarazili virusom ospica (npr. bili su u kontaktu s osobom oboljelom od ospica ili s osobom koja je imala osip uz povišenu tjelesnu temperaturu, u zadnjih 3 tjedna od pojave simptoma bili su u zdravstvenoj ustanovi) da učine slijedeće:

Ne odlaze u ordinacije liječnika obiteljske medicine, pedijatara, zavode za hitnu medicinu već da se PRVO telefonom jave svom liječniku obiteljske medicine / pedijatru i pojasne im simptome.

U slučaju opravdane sumnje, liječnik obiteljske medicine / pedijatar uputit će pacijenta direktno na Infektološki odjel OB Dubrovnik i to na stražnji ulaz bolnice (cestom iza glavnog ulaza u bolnicu). Treba paziti da pri tome budu u kontaktu sa što manjim brojem ljudi.

Ove upute trenutno su važeće i podložne su promjenama sukladno razvoju situacije.

Pozivamo sve roditelje/skrbnike/staratelje da cijepe svu necijepljenu djecu. Također, pozivamo na cijepljenje sve nezaštićene zdravstvene radnike i radnike dječjih vrtića.