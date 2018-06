Još jedan zaposlenik bolnice hospitaliziran sa sumnjom na ospice

U dubrovačkoj bolnici hospitaliziran je još jedan pacijent sa sumnjom u zarazu ospicama. Riječ je o zaposleniku Opće bolnice Dubrovnik u 30-tim godinama života koji je najvjerojatnije bio u izravnom kontaktu sa stanovnikom Stona, prvim ovogodišnjim potvrđenim slučajem ospica.



- Danas tijekom jutarnjih sati primljen je kolega zaposlenik bolnice koji ma kliničke parametre, odnosno sipmtome ospica. Potvrdnu dijagnostiku imat ćemo sutra iz referentnog centra. Pacijent je stabilno i zadržan radi nadzora u bolnici budući je bolest tek počela - rekao je dr. Stjepan Đuričić, šef Odjela za infektologiju.



Na pitanje, je li poznat cijepni status novog pacijenta, dr. Đuričić kaže da ili nije bio cijepljen ili je cjepivo primio samo jednom. Ukoliko se potvrdi sumnja u ospice, ovo će biti četvrti ovogodišnji slučaj zaraze. Prije osam godina, u Dubrovniku je zabilježeno šest slučajeva zaraženih ospicama, a otada svake dvije godine po jedan izolirani slučaj.



Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije na svojim je stranicama odgovorio na najčešća pitanja o ospicama:



Što su ospice?

Ospice su vrlo zarazna virusna bolest, karakterizirana osipom, kašljem, curenjem iz nosa, iritacijom očiju i visokom tjelesnom temperaturom. Najčešće se javljaju u kasnu zimu i rano proljeće.



Koji je uzročnik ospica?

Uzročnik je virus morbila.



Koji su simptomi ospica?

Nakon prosječne inkubacije od 10 do 12 dana prvo se javlja povišena tjelesna temperatura, zatim curenje iz nosa, suhi kašalj te crvenilo i suzenje očiju. Također, pojavljuju se Koplikove pjege (sitna bijela zrnca) na sluznici usne šupljine s unutrašnje strane obraza. Nakon par dana javlja se specifičan osip po koži, najprije iza ušiju i po licu, koji se postupno širi od glave, preko trupa do ekstremiteta. Od zaražavanja do pojave osipa prođe najčešće 14 dana (od 7 do 21 dan). Osip traje 4-5 dana, a potom izblijedi.



Kako se prenose ospice?

Ospice se prenose kapljičnim putem (virus se širi govorom, kašljanjem i kihanjem), odnosno izravnim kontaktom s bolesnikom tj. njegovim sekretima iz usta i nosa, ali i preko predmeta kontaminiranih kapljicama zaražene osobe. Izvor zaraze je bolesnik 4 dana prije i 4 dana nakon izbijanja osipa. Budući se virus vrlo lako prenosi s čovjeka na čovjeka, zarazit će se više od 90% osoba koje su bile u kontaktu s bolesnikom ako nisu cijepljene ili nisu preboljele ospice. Virus može preživjeti 2 sata na površinama i predmetima.



Tko može oboliti od ospica?

Od ospica mogu oboliti sve osobe koje ili nisu preboljele ospice ili nisu uspješno cijepljene dvjema dozama cjepiva (osim djece u prvih nekoliko mjeseci života rođene od majki koje su preboljele ospice). Jedna doza cjepiva pruža zaštitu u 95% cijepljenih.



Mogu li se javiti komplikacije?

Oko 17% oboljelih ima jednu ili više komplikacija bolesti kao što su upala uha, upala pluća, febrilne konvulzije (grčenje usljed visoke temperature), proljev ili upala mozga (encefalitis). Najčešća komplikacija, upala pluća, javlja se u oko 6 do 13% oboljelih i vodeći je uzrok smrtnosti od ospica. Prema posljednjim podacima u Europskoj uniji godišnje se registrira 1 umrli na tisuću oboljelih od ospica. U najvećem riziku od komplikacija i smrti su mala djeca do 2 godine te osobe s oštećenim imunološkim sustavom.



Kako se liječe ospice?

Nema specifičnog lijeka protiv ospica. Bolest se liječi simptomatski, a u slučaju komplikacija provode se razne metode liječenja.



Može li se spriječiti obolijevanje od ospica?

Da! Najučinkovitija mjera prevencije je cijepljenje! Cijepljenje protiv ospica se provodi kombiniranim cjepivom protiv ospica, zaušnjaka i rubeole. U Hrvatskoj se cijepljenje provodi u dvije doze; prva doza nakon navršene prve godine života i druga doza prilikom upisa u prvi razred. Ukoliko se postigne procijepljenost djece od preko 95% smatra se da se bolest ne može javiti u epidemijskom obliku. Cjepivo protiv ospica u svijetu je u uporabi 50 godina i pokazalo se vrlo sigurno i učinkovito.



Kakvo je stanje u svijetu?

Ospice su jedan od vodećih uzroka smrtnosti među malom djecom. U 2015. bilo je 134.200 smrtnih slučajeva od ospica (svake 4 minute umre jedna osoba).



Kakvo je stanje u Europi?

Posljednjih godina u Europskoj Uniji godišnje se prijavi između 5 i 30 tisuća oboljelih od ospica. Europska komisija izdala je preporuku o minimalnom 95%-tnom cijepnom obuhvatu, kako bi Europska Unija što skorije bila slobodna od ospica. U prvih osam mjeseci 2017. g. u zemljama EU/EEA umrlo je 30 osoba od ospica, a oboljelo ih je gotovo 10.000! Tijekom 2014. i 2015. g. u Bosni i Hercegovini je u epidemiji ospica oboljelo više od 5.000 osoba. Оd pоčеtка listopada 2017. gоdinе, zакljučnо sа 25.1.2018. gоdinе nа tеritоriјi Rеpubliке Srbiје, rеgistrirаnо је uкupnо 1.376 slučајеvа ospica, uz dvije umrle osobe.



Kakvo je stanje u Hrvatskoj?

Nakon uvođenja cijepljenja protiv ospica broj oboljelih se znatno smanjio. Prije 1968. g. (kad je u Hrvatsku uvedeno obavezno cijepljenje protiv ospica), prosječan godišnji broj oboljelih bio je oko 15.000, dok je u posljednjih desetak godina u Hrvatskoj taj broj bio ispod 20, s izuzetkom 2015. g. kad smo imali epidemiju s 206 oboljelih. Najveći problem je kontinuirani pad procijepljenosti djece predškolske dobi, koja je ispod minimalnih 95%, i može dovesti do pojave epidemije.



Kakvo je stanje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji?

U posljednjih 5 godina bilo je ukupno troje oboljelih, a sve su slučajevi osoba koje su se zarazile izvan naše županije. Što se tiče cijepljenja, u 2016. g. obuhvat cijepljene djece protiv ospica, rubeole i zaušnjaka nakon navršene prve godine života na razini RH je 89,6%, a u DNŽ 64,4%, dok je obuhvat revakcinacije pri upisu u 1. razred OŠ u RH 96%, a u DNŽ 92,7%.