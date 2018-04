Osamdeset tisuća šlepera i kamiona proći se kroz grad do Uvale radi ovog uređaja 

Dubrovački ogranak stranke Naprijed Hrvatska - Progresivni savez pozvao je danas aktualnu gradsku vlast da odustane od izgradnje Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Dubrovnik) u Uvali Lapad i izmjeste ga na rubne dijelove Dubrovnika.



Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske u EU, obaveza je izgraditi UPOV Dubrovnik do kraja 2018,, a sve u skladu sa EU direktivama 91/271 EEC. Konceptom odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Dubrovnik zadržava se transport prikupljenih otpadnih voda kanalizacijskim sustavima od Lozice do Sv.Jakova, te se izgrađuje novi UPOV na lokaciji postojećeg mehaničkog uređaja, neposredno iza hotela Uvala, na području Lapada. Hrvatske vode su potvrdile da će takav projekt prijaviti EU do kraja ove godine.



"Projekt predviđa u podzemlju brda Petka iskopati dvoranu površine nogometnog igrališta visine 10-15 metara. Pod navedenim se podrazumijeva iskopati 100.000 m3 žive stijene, i sve to transportirati ulicama našeg grada. Za usporedbu, 100.000 kubnih metara je adekvatno volumenu osam dubrovačkih katedrala, ili osam dvorana Lisinski. Ako se i izvrši iskop, odveze materijal, slijedi obratni smjer: dovoženje betona, torkreta, injekcione mase, maltera, željeza, cijevi, elektroinstalacija, kamena, pločica, kanala. Zatim se unose i smještaju bazeni za mast i pijesak, bazeni za otpadne vode, biološki spremnici, strojarnice za ubacivanje zraka, stanica za prihvat crnih voda s brodova i septičkih jama, crpne stanice, membranska postrojenja, postrojenja za mehaničko zgušnjavnja mulja, postrojenja za dehidraciju mulja, postrojenja kemijskog filtera, dizel agregata, trafostanice, kontejnere za mulj, kontejnere za prikupljeni materijal s krupnih i finih rešetaka, upravna građevina, itd.



Kako bi se gore opisano izgradilo, za vrijeme gradnje proći će 80.000 šlepera i kamiona od hotela Uvala, Palace. kroz Lapad, Gruž, Montovjernu, Ilijinu glavicu, Jadranskom cestom i dalje, uz prekomjerno opterećenje cesta i neizostavnu prisutnu buku, prašinu, smrad i gužve u prometu. A kada se svečano presječe vrpca i strojevi krenu pročišćavati 25.000 m3 otpadnih voda od brodova, turista i stanovnika Dubrovnika, ponovo u Lapadu, Gružu, Montovjerni, Ilijinom glavicom, Jadranskom cestom, buka, smrad, zagađivači te opterećenje prometa desecima kamiona dnevno koji donose kemikalije i iznose mulj, pijesak, masti i krupne stvari iz UPOV-a Lapad. Pitamo se dali su predlagači ovakvog rješenja lokacije UPOV-a pripremili osnovne studije geologije, geomehanike, prometa, okolišne, cost benefit studije, da bi se donijela odluka o prijavi projekta EU?", pita Božo Letunić, predsjednik GO NH-PS.





"Pitamo se, jesu li s činjenicama o projektu i posljedicama ovakvog projekta upoznati građani i gospodarstvenici Dubrovnika i je li se čulo njihovo mišljenje? Ako nisu, pitamo se koliko su odgovorni koji donose odluke, imaju li respekta prema prirodnom okolišu, poštovanja i etičnosti prema građanima, turistima te ostalom cjelokupnom gospodarskom,kulturnom i sportskom životu Lapada i Dubrovnika?", poručuje Letunić.