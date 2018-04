SMEĐE MRLJE, OŠTAR SMRAD Građani prijavili zagađenje mora

U moru kraj hotela Palace građani su jučer primijetili smeđe mrlje i sve prijavili eko centru, koje je na isto dopisom upozorilo Ministarstvo zaštite okoliša - okolišnu inspekciju. Ne bi bio prvi put da se na ovom mjestu vidi zagađenje obzirom da je u blizini, ispod Velike Petke ispusna cijev koja je prošlih godina nebrojeno puta prouzročila zagađenje velikih razmjera, no vrlo je moguće da je zagađenje, pišu iz Eko centra, došlo i s jednog od brodova.



međe mrlje, oštar smrad i grozan prizor natjerao je građane na reakciju, a hoće li reagirati i inspekcija i utvrditi odakle zagađenje dolazi, pitaju se iz eko centra koji nažalost s početkom turističke sezone ima sve više dojava na sve više lokacija. Obavijestili su i Institut za more i priobalje u Dubrovniku iinspekciju Ministarstva turizma, no izvorni apel ide onima koji su najbliži - komunalnim službama Grada.