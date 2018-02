TRSTENSKI PLATAN - ČUVAR JEDNE LJUBAVNE PRIČE "1989. rukama smo zagrlili to stablo i zabilježili fotoaparatom, i uz tu uspomenu proslavili 26 godina braka!

Glasanje za Europsko stablo godine traje i dalje, i u konkurenciji je i naš platan iz Trstenoga, prelijepi gorostas za kojega vjerujemo da čuva nebrojene uspomene na ljude, događaje, susrete i ljubavi. Osim što pruža fantastičan hlad i nesvakidašnji prizor, pogotovo uz nekoga tko dobro poznaje povijest ovih stabala, ovaj trstenski platan ostao je u lijepom sjećanju jednog para koji ga je davno jednom zagrlio i sve ovjekovječio fotoaparatom. Upravo glasanje za stablo godine potaknulo ih je da nam ispričaju svoju ljubavnu priču vezanu uz platan, a nekoliko riječi uz fotografiju poslali su sretna djevojka sa slike, gospođa Marica Močić - Molnar i njezin suprug Zdravko.



"Gledali smo prilog večeras na TV-u o nominaciji za stablo godine i prepoznali stablo gdje smo se slikali 18.9.1989. godine. Naš prijatelj i mi, tada cura i dečko, bili smo u obilasku lijepe obale kod Dubrovnika. Od tada prijatelj je postao 1991. nas vjenčani kum a mi smo obilježili sretnih 26 godina braka (15.2.2018. 32 godine naše zajedničke veze). Eto, zapamtili smo da smo rukama zagrlili to stablo, i to zabilježili fotoaparatom (nije bilo naravno mobitela). Sačuvali smo sliku za uspomenu ali i misli na taj dozivljaj. P.S.poslali smo glas za drvo, sretno s glasanjem!".



Glasanje za Europsko stablo godine traje još do sutra, ne zaboravite kliknuti OVDJE.