Dubrovački zaboravljeni slučajevi

Do kraja tjedna, 23. studenoga traje Javna rasprava o Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja ”Kupari I”. To je jedna od posljednjih prepreka za konačni početak radova novog turističkog kompleksa u Kuparima gdje je koncesije na gradnju i korištenje pomorskoga dobra dobila tvrtka Avenue ulaganja. Općina Župa dubrovačka je sporazumom s Vladom RH preuzela obvezu izrade UPU ‘Kupari I’ što je bio preduvjet za sve buduće radnje po pitanju izgradnje u Kuparima. Nakon završetka javne rasprave i dobivanja potrebnih suglasnosti na ovaj plan, do kraja ove godine konačan plan trebao bi biti i usvojen, a Avenue ulaganjima počinje otkucavati ugovoreni investicijski rok. Iako investitori još ne žele otkriti tko će biti hotelski operater ovoga kompleksa, arhitekti angažirani na izradi idejnoga rješenja najavili su kako je kapacitet značajno smanjen u odnosu na predviđeni broj kreveta. Kupari bi trebali biti luksuzni hotelski kompleks kakav Hrvatska još nije vidjela.

Kupari i Plat

Nova godina bi dakle u Kuparima trebala početi rušenjem svih hotela osim Hotela Grand koji je pod posebnom zaštitom i koncesijom pa će biti obnovljen. Za nadati se je kako će se povjerenje koje država i općina imaju u ulagača u Kupare pokazati opravdanim. Za razliku od investitora u stanogradnju koji su se razmahali i u širinu i u visinu, oni koji trebaju obnoviti u ratu stradale hotele još se čekaju. Neke smo slučajeve u međuvremenu gotovo zaboravili.

Župljani, a i svi mi nemamo ugodna iskustva, naime još čekamo da se odmrse vlasničko financijski odnosi u Hotelima Plat gdje su radovi zaustavljeni, a kompleks Sensatori trebao primiti goste još 2018. godine. Posao je počeo, država je proglasila projekt strateški važnim, obavljena su svečana fotografiranja, srušen Hotel Ambasador, a onda je buknula afera s Agrokorom i Nexus grupom. Manjinski udio koji je u projektu Hotela Plat imao Agrokor 'zaključao' je projekt procjenjen na više od 428 milijuna kuna, pa i u Plat dovela izvanrednu upravu. Od tada do danas o rekonstrukciji Hotela Plat zna se samo da su "izrađena projektna rješenja te se inicijalni radovi očekuju krajem 2019. godine," kako se ponavlja u priopćenjima. Tvrtku KH4 koja je vlasnik Hotela Plat preuzeo je početkom godine Prosperus-invest, tvrtka za upravljanje fondovima, a u Platu se unatoč porušenim hotelima unutar kompleksa, u vilama i bungalovima i dalje primaju gosti. Ako je vjerovati priopćenjima investitora, 2020. trebala bi za Župu biti godina velikog građevinskog zaokreta kada su u pitanju ove najveće hotelske investicije.

Od Amana do Gruža

Nije te sreće međutim, gradnja luksuznog Aman resorta u Cavtatu, na mjestu nekadašnjeg Hotela Makedonija, još jedne investicije koja se zapetljala u imovinsko pravne probleme, a čija je gradnja također najavljena za kraj ove godine. Kada je u pitanju cavtatska Makedonija riječ je gotovo o trileru - hotel je promijenio niz vlasnika, pa je bio u vlasništvu fondova iz Lihtenštajna, Britanskih Djevičanskih otoka, izmjenjivali su se manageri iz Bugarske, Tajlanda, Amerike, Grčke... Grčki poduzetnik Petros Stathis, vlasnik nekoliko Aman resorta, lanca luksuznih hotela, i dalje želi uložiti i u cavtatski Aman, otkrio je u razgovoru za hrvatske medije. U svibnju je tako Petros Stathis najavio ulaganje od 50 milijuna eura u cavtatski hotel i početak radova za kraj ove godine. Kraj je 2019. godine evo, stigao, a Aman Cavtat nije se pomaknuo s mjesta.

I u Dubrovniku su ostali podsjetnici na ratna razaranja - a još više na strahote poraća i zapetljanih imovinsko pravnih odnosa. Na to još podsjeća ruševina Hotela Belvedere i tko zna kad će dočekati kraj i hoće li konačni investitor u njegovu obnovu biti rus Viktor Vekselber, ili će i međuvremenu odustati.

Vekselberg planira sagraditi manji, ali izrazito ekskluzivni hotel, uložiti preko sto milijuna eura, no gradski vijećnici još nisu izglasali izmjene prostornoga plana, zbog problema s granicom pomorskoga dobra na Belvederu. Dodajmo kako je zeleno svjetlo dobilo rušenje postojeće zgrade hotela za što je izrađena i Studija utjecaja na dobro svjetske baštine (HIA). Prva u Hrvatskoj. Određivanje granice pomorskoga dobra na Belvederu još traje.

No nije Belvedere jedini u Dubrovniku, mada je zbog svoje jedinstvene pozicije najvidljiviji. Nakon dugogodišnjeg propadanja zbog agonije imovinsko pravnih odnosa u Uvali Lapad, u proljeće 2017. godine počelo je rušenje derutnog Hotela Jadran. Na mjestu oronula hotela trebao se graditi novi hotel sa 60 luksuznih soba. Investitor je ujedno i vlasnik Ivica Trošelj, tada je govorio kako se nada da će da do jeseni uspjeti dobiti sve potrebne dozvole kako bi krenuo s gradnjom, no dvije godine kasnije od gradnje nema ništa jer imovinsko pravni odnosi na zemljištu očito nisu riješeni.

Na drugoj strani Uvale Lapad obnovu čeka i Hotel Vis II, još uvijek utočište dubrovačkih beskućnika. Oni će uskoro u za to namjenjenu nekretninu pod dubrovačkim mostom, a vlasništvo nad hotelom čeka razrješenje spora i između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Hrvatsko Ministarstvo državne imovine ima namjeru hotel dati u dugogodišnji najam po uzoru na druga odmarališta koja su prije rata bila u vlasništvu raznih subjekata iz drugih država pa čekaju raspetljavanje vlasničkih odnosa. Za razliku od Lapada nešto je bolja situacija u Gružu.

Gradska uprava oštro je krenula u obnovu bazena i zgrade nekadašnjeg hotela Stadion. Rekonstrukcijom zgrade Dubrovnik će dobiti i prvi muzej vaterpola, ali i hostel sa 44 sobe. Nakon dugogodišnjeg čekanja u novom ruhu i s novom namjenom trebala bi uskoro krenuti i obnova nekadašnjeg hotela Gruž u luksuzni dom umirovljenika, također u angažmanu Grada Dubrovnika. Gradonačelnik Franković nedavno je najavio kako radovi na uređenju Doma bivšem hotelu Gruž kreću uskoro.

Trebalo je 28 godina.