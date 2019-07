Premijer Plenković: Pročistač je dokaz  agilnosti gradske vlasti u Dubrovniku

redsjednik Vlade RH Andrej Plenković danas je na svečanosti u Komolcu, svečano pustio u rad pročistač pitke vode vrijedan 56 milijuna kuna.



- Pročistač će osigurati svakodnevnu kvalitetu vode i ukupnog života u Dubrovniku i najzornije pokazuje agilnost novoizabrane gradske vlasti u realizaciji jednog od presudnih pitanja koje je već godinama bilo predmetom javnih rasprava. Siguran sam da ćemo uz partnerstvo sa francuskom tvrtkom Suez, jednom od vodećih globalnih kompanija koja se bavi pročišćavanjem voda, biti na razini standarda i kvalitete koju zaslužuje Dubrovnik. Na sjednici Vlade koju smo za svetog Vlaha imali u Dubrovniku usvojili smo projekte za ovo područje vrijedne 4,5 milijarde kuna među kojima je i Aglomeracijom Dubrovnik. Kada u realizaciju krenu ti i slični projekti u cijeloj Hrvatskoj snažno će se dići apsorpcija europskih sredstava, pa ćemo sa trenutnih 70 posto iz EU fondova povući 100 posto predviđenih sredstava – poručio je premijer Plenković u nazočnosti saborske zastupnice Sanje Putice, generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurakovića, europarlamentarke Dubravke Šuice, državnog tajnika za turizam Frana Matušića, dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića, župana Dubrovačko-neretvanskog Nikole Dobroslavića, predsjednika Uprave dubrovačkog Vodovoda Lukše Matušića i drugih lokalnih i regionalnih dužnosnika.



Prvi čovjek Vodovoda Dubrovnik, Lukša Matušić tom je prilikom najavio i drugu fazu pročistača, postrojenje za biološko pročišćavanje vode koje će se realizirati u sklopu projekta Aglomeracije Dubrovnika vrijednog preko 600 milijuna kuna od kojih će se većina osigurati iz EU fondova. Matušić je zahvalio premijeru što je Vlada taj projekt proglasila strateški važnim za nacionalne interese te poručio kako će građani Dubrovnika od sada imati vodu bistrine po europskim standardima, odnosno sa maksimalnim zamućenjem od 1 ntu.



- Čista voda 365 dana cijele godine je ono što građani Dubrovnika zaslužuju i to su danas dobili. nakon puno' uzbrdica' i 'nizbrdica', ova je priča došla kraju i zahvaljujem svima koji su na njoj radili od samog početka. Kroz idućih godinu dana uređajem će rukovoditi operativno tvrtka Suez koja je sami uređaj i izgradila, a nakon toga će ga predati Vodovodu – poručio je dubrovački gradonačelnik Mato Franković.



Podsjetimo projekt pročistača u Komolcu, nakon problema sa javnim natječajem krenuo je u realizaciju prije tri godine za vrijeme bivše HNS-ove gradske vlasti te je trebao biti gotov još 2017. godine. No gradnja se iz niza razloga, poput problema sa podizvođačem, tvrtkom Skladgradnja, potom nekih projektnih poteškoća , a na kraju i zbog imovinskih problema sa zemljištem rastegla do danas.



- Kada smo se prihvatili ovog projekta imali smo puno problema, ali smo, Bogu hvala, uspjeli smo sve to nadići pa danas imamo uređaj jedinstven u Hrvatskoj ovakvoga tipa. Zahvaljujem Vladi RH što je prepoznala aglomeraciju kao stratešku investiciju, ali i Gradu Dubrovniku koji je pomogao kada smo imali najviše problema pročistaču i kada smo mislili da njegovoj izgradnji nema kraja – zaključio je predsjednik Uprave Vodovoda, Lukša Matušić.