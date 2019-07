Pelješki most “provirio” je iz mora!

Pelješki most “izronio” je iz mora. Nakon što su u svibnju zabijeni svi piloti, 148 stalnih i dva testna, koji su ispod morske površine, na njih su se počele postavljati naglavne ploče, a to su prvi dijelovi mosta koji će biti vidljivi na površini mora.

Most je tako provirio iz mora za manje od godinu dana otkako je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation (CRBC) uvedena u posao. Na mjestu budućeg mosta, kako doznaje Večernji list u Hrvatskim cestama, trenutačno je čak 21 plovilo – plovne dizalice, barže za prijevoz elemenata konstrukcije, trajekti, remorkeri i klapete. Najveća dizalica na svijetu za zabijanje pilota Xong Cheng 1 napustila je Malostonski zaljev prije mjesec i pol. Na gradilištu Pelješkog mosta trenutačno je ukupno 385 radnika. Prema podacima Hrvatskih cesta ondje su trenutačno 44 hrvatska djelatnika, pripadnika tehničkog osoblja. Kineskih radnika je 341, a od toga njih 70 je tehničko osoblje, a 271 pomoćno osoblje.