DONOSIMO DETALJE Pomorska nesreća na Mljetu, ima ozlijeđenih

Službenici Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) izvijestili su resorno Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o teškoj pomorskoj nesreći kod otoka Mljeta, u kojoj su ozlijeđena tri člana posade dvotrupne jedrilice (katamaran), prilikom udara u obalu otoka.



Dojavu o nesreći službenici MRCC Rijeka zaprimili su danas u 9.35 sati od Postaje pomorske policije Dubrovnik te je obavijest odmah prosljeđena u Lučku kapetaniju Dubrovnik, odakle su dalje prema mjestu nesreće angažirani službenici lučke ispostave Sobra, kao i djelatnici Nacionalnog parka Mljet.



Temeljem dostupnih podataka u okviru očevida, koji provode službenici LK Dubrovnik i LI Sobra, pomorska nesreća dogodila se kada je katamaran imena 'DREAMSEEKER', duljine 11,95 metara, Francuske zastave, u vlasništvu charter tvrtke udario u obalu na poziciji Polača, uvala Tatinica, na otoku Mljetu te je tom prilikom došlo do ozljeđivanja troje od deset članova posade, R.W. (rođena 1986. godine), državljanka Sjedinjenih Američkih Država, J.R. (rođena 1986. godine), državljanka Australije i M.A., (rođen 1982. godine) državljanin Novog Zelanda. Za dvoje ozljeđenih poduzet je transport prema zdravstvenoj ustanovi na Mljetu, odnosno, brodom 'Lubenice', iz sastava Jadrolinije dvoje ozlijeđenih članova posade s otoka Mljeta iz luke Sobra u 12.25h transportirani su u luku Prapratno, na Pelješcu, odakle su ih dalje u medicinsko postupanje preuzeli djelatnici Hitne medicinske pomoći, dok je za jednu ozlijeđenu osobu organiziran helikopterski transport prema KBC Firule, u Splitu.



Pregledom jedrilice službenici LI Sobra i LK Dubrovnik ustanovili su oštećenje plovila na dijelu desnog trupa, ispod morske površine, no unatoč primanju mora ne postoji opasnost od potonuća, odnosno, katamaran i dalje samostalno pluta, a ostatak posade prodor mora u potpalublje dodatno su onemogućili postavljanjem bokobrana ispunjenih zrakom. Na poziciji pomorske nesreće nije uočeno onečišćenje mora i morskog okoliša, a u komunikaciji sa vlasnikom oštećenog plovila organizirana je privremena sanacija trupa i tegalj do sigurnog veza, gdje će se nastaviti očevidne radnje i potreban remont. Ostatak posade prekrcan je na druga plovila u vlasništvu iste charter tvrtke, stoji u priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.