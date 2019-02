U KNEŽEVU DVORU ZASJEDALA VLADA Premijer i ministri na jug donijeli 4,5 milijardi kuna

Na današnjoj sjednici Vlade RH pod predsjedanjem premijera Andreja Plenkovića, u Kneževom Dvoru u Dubrovniku usvojeni su brojni projekti vodno-komunalne infrastrukture vrijedni oko 2,8 milijardi kuna, te važni prometni projekti poput obnove državne ceste D8 u iznosu većem odeko 22 milijuna kuna.



Planirana ulaganja u lučku infrastrukturu iznose više od 518 milijuna kuna, dnevnu će se bolnicu u Metkoviću poduprijeti s 1,5 milijuna kuna… Ukupan iznos odluka i ugovora koje se donose okoji će se danas potpisati iznosi 4,5 milijardi kuna.

Inače, Vlada je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zasjedala prvi put 12. rujna 1996. na Lastovu i zadnji put 10. studenog 2005. u Sponzi.



-Hvala gradonačelniku na pozivu da se ova sjednica odvije povodom 1047. Feste sv Vlaha – rekao je premijer i iz Kneževa dvora pozvao građane da u što većem broju posjete ovogodišnju Noć muzeja.dodavši kako je boravak u Dubrovačko-neretvanskoj županiji krenuo od Neretve.



Nakon pozdravnih riječi domaćina, dubrovačkog gradonačelnika Mata Frankovića i dubrovačko-neretvanskog župana Nikole Dobroslavića, uslijedila su izvješća ministara. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja osvrnuo se na subvencioniranje stambenih kredita s kojima je 40 mladih obitelji u ovoj godini osiguralo svoj doma i ostanak u Hrvatskoj. Potvrdio je suradnju s lokalnim vlastima oko izdavanja građevinskih dozvola, navodeći primjer Pelješkog mosta koji treba biti gotov za tri godine, te Zračne luke Dubrovnik.



Ministar državne imovine Goran Marić rekao je kako je u korist najjužnije županije njegov resor već donio 28 odluka vrijednih 58 milijuna kuna, dok će u petak potpisati još 14 ugovora vrijednih 30 milijuna kuna.

Ministrica obrazovanja Blaženka Dfivjak istaknula je tri županijske škole koje su se uključile u eksperimentalni program Škola za život te Centar kompetitivnosti , nositelja Turističke i ugostiteljske škole.



Ministrica za demografiju, obielj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić naglasila je kako iz državnog proračuna u Dubrovačko-neretvanskoj županiji financiraju 50 različitih projekata te da se Vlada prvi put uključila u poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtićima povukavši na jugu 9,4 milijuna za deset vrtića.



Ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić izdvojio je 300 milijuna kuna novca povučenog za zapošljavanje žena i mladih. Rekao je da podaci Eurostata za Županiju pokazuju pad nezaposlenosti od 20 posto.



Ministar gospodarstva Darko Horvat analizirao je 66 pristupnih aplikacija za financiranje infrastukture. Iz toga će, dodao je, proizaći 47 potpisanih ugovora vrijednosti 275 milijuna kuna. Gradu Opuzenu je primjerice, odobrena aplikacija, a iz nje ugovor od 6 milijuna kuna.



Ministar uprave Lovro Kuščević najavio je rasterećenje građana u smislu papirologije i zemljišnika.

Otkrio je kako Ured državne uprave DNŽ upravo uređuje 2000 čestica, među njima i one za sustav navodnjavanja u Neretvi, pristupne ceste za Pelješki most, aglomeraciju Ploče.



Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković naglasio je kako je od 1. siječnja 2019. u tijeku spajanje općinskih i prekršajnih sudova te nova preraspodjela zaposlenika. Potvrdio je kako su u najjužnijoj županiji stečeni uvjeti za Općinski sud u Metkoviću, Trgovački sud u Dubrovniku i Državno odvjetništvo u Metkoviću. U smislu infrastrukture, nadogradit će kat zgrade suda u Dubrovniku, a u stalnu službu u Korčuli uložiti oko 3 milijuna, za bolje uvjete sudima i građanima.



Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović izdvojio je statističke podatke o padu stope kriminaliteta na jugu. Pohvalio je rekordne zapljene droga na području PU dubrovačko-neretvanske, te smanjenje prometnih nesreća za 7 posto. No, porastao je broj težih ozljeda i smrtnih slučajeva, 9 osoba izgubilo je život na cesti zbog neprimjerene brzine. Božinović smatra da je stanje na granici sigurno – lani su zabilježili 20 posto manje ilegalnih prelazaka granice, ali i dalje ostaju izazovi vezani za krijumčarenje ljudima iz smjera BiH te šverca opojnih droga iz smjera Crne Gore.



Za potrebe kadrovskog jačanja Policijske uprave najavio je kako će ove godine s Policijske akademije izaći rekordnih 98 policijskih službenika s područja Dubrovačko-neretvanske županije.



U prometnoj infrastrukturi resorni je ministar Oleg Butković posebno istaknuo Pelješki most, brzu cestu kroz Pelješac te projekte bolje povezanosti s otocima i ulaganja u lučku infrastrukturu. Minsitrica EU fondova Gabrijela Žalac dometnula je kako je dosad u najjužniju županiju uloženo 4,7 milijardi kuna unutar tri operativna programa; cestovna povezanost s Južnom Dalmacijom, sufinanciranje proejektra ZL Dubrovnik, gradnja Studentskog doma…