DOĐITE NA MORE Nudimo početnu plaću od tisuću eura

Hotelijeri i ugostitelji iz Dubrovnika još uvijek su u potrazi za radnom snagom premda je do početka turističke sezone ostalo manje od mjesec dana. Tako će ovoga tjedna poznata hotelska kuća Sheraton Dubrovnik Riviera Hotels iz Srebrenog u Sarajevu na njihovu tržištu rada ponuditi radna mjesta kuhara, voditelja restorana, šefa dvorane, konobara, pomoćnih radnika u kuhinji, sobarica, pomoćnih radnika, spasilaca… Kako prenose mediji u susjednoj državi, brojni portali i društvene mreže pršte posljednjih dana od ponuda za zapošljavanje u restoranima, kafićima i hotelima na hrvatskoj obali, a kao najniža plaća spominje se tisuću eura.



Prema riječima predsjednika Ceha ugostitelja Dubrovnik Ante Vlašića, dobro je da je država proširila kvote i da se djelatnici mogu dovoditi iz drugih država.



- Ove je godine za turističko ugostiteljske djelatnosti za razliku od prethodnih predviđeno oko 4600 dozvola na razini cijele države, a samo za ugostiteljske djelatnosti predviđena je mogućnost zapošljavanja 1400 radnika. U tu kvotu ne bi trebao upadati plan suradnje između Ministarstava rada Hrvatske i Bosne i Hercegovine, koji bi trebali potpisati sporazum o slobodnoj razmjeni radne snage između ove dvije države. Ideja je tu, načelni dogovor je postignut, ali još nije potpisan sporazum. To bi se trebalo dogoditi tijekom ovoga mjeseca, a to bi bitno olakšalo dovođenje radnika iz te zemlje. Stoga apeliram na našu Vladu da se to što prije riješi - kaže Vlašić.

Snalaze se nekako



U međuvremenu dubrovački ugostitelji snalaze se kako znaju i umiju, djelatnike traže na sve stane, a u maloj su prednosti jer je na ovom području najduža sezona, a za dobrog radnika je i velika šansa da dobije stalni posao.

- Stanovanje je i dalje najveći problem jer nema dovoljno kvalitetnih smještajnih kapaciteta kakvih želimo za svoje radnike. Poprilično je to teško jer se stanovi iznajmljuju turistima i onda su samim tim cijene izuzetno visoke koje mi sebi ne možemo priuštiti. U startu moramo djelatnicima plaćati 30 do 40 posto veću plaću. Ipak se nešto kreće jer je Vlada ove godine dobro reagirala i konačno su nakon dugi niz godina prihvatili da se trošak smještaja sezonskih zaposlenika stavlja u trošak poslovanja. Dosad je to bilo obrnuto, obračunavalo se kao plaća u naravi na što smo mi morali plaćati doprinose. Tako ako bi plaćali radniku smještaj tisuću kuna, nas bi to došlo puno više - dodaje Vlašić.

I dalje u ugostiteljskim objektima najviše nedostaje kuhara i pomoćnih kuhara.



- Kuhar je sigurno najtraženije zanimanje u Hrvatskoj. Ne postoji dobar kuhar u Hrvatskoj koji traži posao nego će njega naći. Educiranih i sposobnih kuhara nam najviše nedostaje. Fali i konobara, a potrebni su i ljudi koji vode poslove, menadžeri - ističe predsjednik Ceha.