PELJEŠKI MOST 'NA HLAĐENJU' U DKOM stigla i žalba talijanskog Astaldija i turskog CT Ictasa 

Još mjesec dana 'hladit' će se odluka o početku gradnje i izvođaču radova na Pelješkom mostu nakon što je žalbu za izbor izvođača uložio austrijski Strabag tvrdeći kako je kineski CRBC izabran za izvođača radova, ponudio dampinške cijene.



Siniša Malus iz Kineskog jugoistočnoeuropskog poslovnog udruženja (CSEBA) otkriva zašto su Kinezi mogli dati takvu ponudu - kaže da su ponude evaluirane na početku, kada su pristigle, i to od povjerenstva, piše Tportal. 'To je bio filtar. Da je riječ o dampinškim cijenama, valjda bi to već ranije ustanovili. Ne vidim opciju da u povjerenstvu sjede ljudi koji bi favorizirali Kineze. Upravo suprotno'.



Nakon žalbe Strabaga u Državnu komisiju za kontrolu postupaka javne nabave danas je stigla još jedna žalba na odluku o odabiru kineske tvrtke China Road and Bridge Corporation za graditelja Pelješkog mosta i to od zajednice ponuditelja u kojoj su talijanski Astaldi i turski CT Ictas.