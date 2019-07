U Mljetskom kanalu pronađeno tijelo nestalog nautičara

"Cjelonoćno traganje koordinirano sa svim raspoloživim jedinicama u cilju pronalaska nestaloga skippera, okončano je jutros pronalaskom njegova beživotnog tijela u Mljetskom kanalu.



Službenici Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka) sinoć, 15. srpnja u 19.30h, zaprimili su dojavu o čovjeku u moru, u području Mljetskoga kanala, o čemu je odmah obaviještena nadležna Lučka kapetanija Dubrovnik te je pokrenuta koordinirana spasilačka, odnosno, akcija traganja prema mjestu dojave.



Dojava o nestanku upućena je od dvoje članova posade jedrilice imena 'Anna-Maria I', Panamske zastave, duljine 18 metara, na kojoj su u trenutku dojave boravili dvojica članova posade, V.M. i A.T., državljani Ruske federacije, koji su ujedno i dojavili pad u more te nestanak trećega člana posade, skippera V.G. (rođen 1950. godine), također državljanin Ruske federacije, koji je pronađen jutros, 16. srpnja, nažalost u beživotnom stanju, u Mljetskom arhipelagu.



Prema podatcima dostupnim u okviru očevida o uzrocima ove pomorske nesreće, dva člana posade naveli su u iskazima da je smrtno stradali skipper nestao sa jedrilice sinoć, tijekom plovidbe na realaciji marina Frapa prema Krfu i to nakon što ih je uputio da se opreme u potpalublje, nakon čega je skipper, navodno, nestao i o čemu su odmah uputili dojavu u MRCC Rijeka.



U koordiniranu akciju traganja MRCC Rijeka uključila je, uz službenike i plovila iz sastava LK Dubrovnik, odnosno, pripadajućih lučkih ispostava Korčula, Orebić i Trstenik jedno plovilo Obalne straže, jedno plovilo Pomorske policije Dubrovnik, jedan brod Plovputa te dvije privatne ribarice, dok je odmah nakon službene potvrde o nestanku skippera, putem Obalne radio postaje ORP Dubrovnikradio emitirana obavijest hitnosti (PAN-PAN), prema svim sudionicima u pomorskom prometu, u području traganja za nestalim.



Područje traganja postavljeno je od pozicije nestanka skippera u Mljetskom kanalu, sa sjeverne strane otoka Mljeta prema južnoj i jugozapadnoj strani Pelješca, odnosno u relaciji od mjesta Lirica, Žuljane i Trstenika do mjesta Podobuče.



Nakon što je pomorsko traganje privremeno obustavljeno sinoć u 22.30h, ponovno je nastavljeno prema utvrđenom planu traganja jutros od 05.30h, kada je u suradnji sa Obalnom stražom u traganje angažiran i zrakoplov tipa 'Pilatus', kojim su obavljeni preleti područja Mljetskog kanala, a područje traganja prošireno je od sjeverne strane otoka Mljeta prema otočju Vrhovnjaci i dalje prema otoku Korčuli.



Nedugo nakon nastavka akcije, jutros u 06.55h u MRCC Rijeka zaprimljena je dojava skipera jedrilice 'Weather Report', o tijelu u moru na poziciji 2 nautičke milje jugoistočno od rta Ražnjić, na otoku Korčuli, kamo su odmah upućeni službenici Pomorske policije i Obalne straže te je nakon vađenja iz mora tijelo ukrcano na plovilo Pomorske policije i prevezeno u daljnje postupanje, čime je ova akcije ujedno i okončana.



Jedrilica 'Anna-Maria I', sinoć je u pratnji policije i službenika Lučke ispostave Korčula prepraćena u luku Dominče, na otoku Korčuli, gdje će biti zadržana do okončanja očevida, odnosno, policijske istrage", stoji u priopćenju Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.