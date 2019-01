U trenutku izbijanja požara u Platu, u postrojenju je bilo 12-ero ljudi. Plastični krov se topio i palio pituru i kabele

U trenutku izbijanja požara u Hidroelektrani Dubrovnik u Platu, unutar postrojenja je bilo 12-ero zaposlenika HEP-a. Tragedija se dogodila u vrijeme jutarnje smjene. Prvih troje ljudi je vjerojatno bilo na samom izlazu, šestero je uspjelo izići vani uz teže ili lakše ozljede, a trojica su radnika, Mato Maškarić, Ivica Zvrko i Davor Pozniak, poginula, objavljeno je danas na konferenciji za novinare u Policijskoj upravi dubrovačko-neretvanskoj.



Tijelo Davora Pozniaka (33) pronašli su vatrogasci u nedjelju, 13. siječnja, oko 18 sati, u jednom od sporednih kanala unutar Hidroelektrane u Platu, unutar brda. Cijev u kojoj je pronađeno tijelo ranije nije bila dostupna roniocima zbog specifičnog luka i promjera. Tek nakon što je ispumpana ogromna količina vode iz glavnog kanala, koji je prethodno bio pretražen dva puta, ta je cijev bila dostupna vatrogascima i njihovoj opremi.



Utapanje je bio uzrok smrti prve dvije pronađene žrtve požara, Mata Maškarića i Ivice Zvrka, utvrdila je obdukcija. Očevid je završen, izjavio je načelnik PU dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević, a izviješće vještaka će biti upućeno Općinskom državnom odvjetništvu koje može raditi daljnje izvide. O tome ovisi i kada ćemo doznati rezultate očevida i konačno dobiti odgovor na pitanje kako je došlo do ove strašne tragedije u Platu.



Sam požar, koji će biti predmet daljnje istrage, diktirao je dinamiku potrage za trojicom nestalih radnika. Na požarište su najprije stigli vatrogasci DVD-a Župa dubrovačka, potom Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci, Državna vatrogasna intervencijska postrojba i JVP Konavle. Krenuli su u tri tima za gašenje, potragu za unesrećenima i ventiliranje sustava.



Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović više je puta naglasio kako hidroelektrana ima jako puno prostorija koje je trebalo proći, u nadi da će negdje pronaći trojicu nestalih. Simović najavljuje kako će vatrogasci sutra imati analizu ove intervencije, ali na konferenciji za novinare iznosi i nove detalje: „Kako je gorio betonski zid do stropa, koji je bio od plastike, i vjerojatno, kako je on padao, došlo je paljenja. Na tom su mjestu u hidroelektrani imali velike količine piture, za svoje potrebe, i došlo je do paljenja, tu je i veliki bunt kabela koji je jako teško gasiti. Imaju jako puno aparata CO2. Brzo je to ugašeno, imali smo dovoljno ljudi, vatrogasci su potrošili preko 200 boca zraka. Neobično je bilo to što se pojavio jako, jako gusti dim u vrlo kratkom vremenu“.



Termokamere upozoravale su gasitelje na prisutnost opasnih plinova, ali oni nisu posustajali, svjesni kako što prije treba doći do nestalih.



- Kad smo došli do izvora, spuštali smo se prema dolje i na zadnjem dijelu hidroelektrane, gdje su turbine i izlaz prema tunelu, našli smo odjeću i cipele unesrećenih – prepričava Simović - Tražili smo izvor paljenja, da možemo gasiti glavni požar. Termokamerom smo uočili gdje je najveća temperatura, tu smio pristupili gašenju. Bilo je to u zgradi u kojoj se požar širio uzvodno. To je bio najveći izvor požara, a zbog čega je do toga došlo … Tu su bili istražitelji… Ovo drugo, kako se topila plastika sa stropa, padala je i palila mnoštvo kabela – govori Simović.



Osobno je provjerio, oba pronađena aparata izolacionog zraka, koje gasitelji u žargonu nazivaju „život“, bila su iskorištena do kraja.



- Napravili smo sve što smo mogli, ali nesreća je velika, katastrofa – rekao je Marijo Begić iz HGSS-a, čijih je 10 do 15 članova od petka ujutro stalno bilo u potrazi.



Pavličević nije mogao odgovoriti, nakon prvih troje koje je već bilo na izlazu, je li preostalih devetero radnika, u trenutku izbijanja požara bilo na istom mjestu unutar postrojenja. Jednako tako, policiji nije poznato koliki borj ljudi inače radi u jednoj smjeni.

- Žao mi je što rukovoditelji Hidroelektrane nisu ovdje, oni vam top mogu reći – odgovorio je Pavličević.



Čelništvo HEP-ove Hidroelektrane Plat ispričalo se što ne sudjeluje na konferenciji za novinare zbog odlaska na ispraćaj stradalog Mata Maškarića.



Nakon četverodnevne drame s tragičnim ishodom, Pavličević je zahvalio pripadnicima svih žurnih službi, vatrogascima, Hrvatskoj gorskog službi spašavanja, roniocima svih dubrovačkih klubova, građanima, prijateljima, rodbini nastradalih, Zavodu za javno zdravstvo DNŽ, djelatnicima i rukovoditeljima HE Plat. Svakodnevno je u potrazi bilo 100 ljudi na kopnu, moru, u podmorju i tragalo iz zraka. Sudjelovale su specijalizirane policijske službe, helikopterska, ronioci specijalne jedinice, Pomorska policija sa svojim plovilima, Obalna straža, a u nedjelju je, prije pronalaska posljednjeg tijela, u zraku bilo pet dronova HGSS-a, ali i privatnika. Potrazi su se priključili i kajakaši. Pavličević, Simović i Begić još jednom su izrazili sućut obiteljima stradalih radnika HEP-a.