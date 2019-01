PAVLIČEVIĆ Danas su nam pomogli građani, noćas ostajemo na terenu i pretražujemo područje, a sutra ujutro opet nastavljamo s kopna, s mora i iz zraka - punom snagom!

Nastavljena je potraga za nestalim radnikom D. P (33) HE Dubrovnik u Platu. Trećeg dana su se tako uključili policijski službenici, pripadnici HGSS-a, vatrogasci i ronioci, a iz zraka im je kao pojačanje pomogao policijski helikopter. Današnji fokus potrage bio je okrenut prema otvorenom moru - točnije - prema području oko otoka Mrkana, Supetra i Bobare.

18,25 - Službe koje su danas sudjelovale u potrazi za nestalim radnikom hidroelektrane u prostorijama HE Dubrovnik u Platu održali su sastanak.

- Rezimirali smo ono što je danas učinjeno, napravili smo presjek svih događanja i svih zadaća kako bi vidjeli koliko su i u kojoj mjeri odrađeni jer sve ono što smo jutros dogovarali i planirali naravno da se zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta nije moglo odraditi. Na terenu je bio dovoljan broj snaga, tehnike i svega, ali tehnički uvjeti su bili nezadovoljavajući jer se, na primjer, nije moglo u potpunosti preroniti podmorje oko otočića Mrkana, Bobare, Supetra i obližnje hridi i to će se, ukoliko vremenski uvjeti budu dozvoljavali, napraviti već sutra ujutro. Svakako, policija će noćas nastaviti potragu, a mislim da će se pridružiti i pripadnici vatrogasnih postrojbi jer su večeras bili na sastanku, izjavio je načelnik PU dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević za Dubrovački te dodao:

- Policija večeras definitivno nastavlja potragu i s mora i s kopna - ne iz zraka jer uvjeti nisu baš za noćno osmatranje odnosno ne znam koliko bi to bili svrsishodno, a posada se treba i odmoriti jer su piloti dva puta danas po otprilike tri sata bili u zraku. Nismo imali koordinaciju s građanima, ali su nam i oni pomogli koliko su mogli jer mnogima vremenski uvjeti nisu dozvoljavali da isplove s barkama i stoga ne treba riskirati. Svakako, bilo je barki na moru i znam da su građani primjerice do Mrkana ili Bobare prevezli pripadnike HGSS-a, mislim da je među njima bilo i vatrogasaca. Vidio sam poziv za sutra i pretpostavka je - ako vrijeme bude bolje - da će biti i više građana. Ujutro nastavljamo potragu s istim snagama kopno, more, zrak: Obalna straža, HGSS, medicinski tim, vatrogasci, djelatnici, mještani, ronioci amateri, a sutra isto tako rone specijalni rionioci, idemo punom snagom pa ćemo vidjeti dalje, zaključio je Pavličević.

17,25 - Uskoro ćemo u prostorijama HE Dubrovnik održati sastanak sa svim službama koje su do sada sudjelovale u potrazi. Rezimirat ćemo što se danas napravilo te ćemo napraviti plan za sutra. Neovisno o svemu tome, potraga se nastavlja noćas s onim s snagama koje se mogu i koje mogu, kazao je načelnik PU dubrovačko-neretvanske.

13,55 - Potraga se neumorno nastavlja. Ronioci su pretražili podmorja oko Mrkana i Bobare, ali nažalost ništa nisu pronašli.

11,25 - Pavličević je potvrdio kako se potraga nastavlja. Ronioci, koji su zajedno s vatrogascima već na Bobari i Mrkanu, pripremaju se zaroniti u more. Pročelnik dubrovačkog HGSS-a Marijo Begić kazao nam je kako se njegove kolege pripremaju kajacima oploviti Mrkan i Bobaru.

- Mi smo spremni, samo čekamo da se vrijeme malo smiri i krećemo, istaknuo je Begić.

Iz župske vale krenuli desetci brodica koje će se također priključiti potrazi. Vatrogasci su pretražili i područje cavtatske plaže „Ključice“ gdje je u četvrtak pronađeno tijelo drugog nestalog zaposlenika HE Dubrovnik.



U međuvremenu se prijatelji, poznanici i rodbina na društvenim mrežama opraštaju od dvojice nesretno preminulih radnika Hidroelektrane Dubrovnik u Platu M.M. (35) i I.Z. (47) u kojoj je - iz još neutvrđenih razloga - 10. siječnja izbio požar, danas se nastavlja potraga za trećim radnikom D. P. (33).