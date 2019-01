HGSS uključio još ljudi u potragu od Plata do Hotela Croatia, sljedeći plan je prelazak na otoke

13,00 "Sinoć smo se stavili na raspolaganje i od jutros u 7 sati pretražujemo cijeli obalni dio Plata do hotela Albatros, uvalu Tiha, poluotok Rat i Sustjepan, sve do hotela Croatia. Sljedeći plan je u dogovoru s policijom prijeći na otoke, vidimo li potrebu za tim, ako se na ovom dijelu ništa ne pronađe. Trenutačno je na terenu 12 članova HGSS-a s dronom i psom, a imamo i nekoliko članova u tzv. suhim odijelima jer tu ima područja kojima se može prići samo s morske strane. Ima raznih špilja i pukotina, tako da te dijelove pretražuju kolege u suhim odijelima", izjavio je pročelnik dubrovačkog HGSS-a Marijo Begić novinarima tijekom potrage za trećim zaposlenikom Hidroelektrane Plat, gdje je jučer ujutro planuo požar.



11,40 Deset pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja je na terenu jutros od 9 sati i 30 minuta, u potrazi za trećim nestalim radnikom Hidrocentrale Plat, nakon jučerašnjeg požara. Spasioci HGSS-a pretražuju čitavo obalno područje od Plata do Hotela Croatia, pa i dalje u Cavtatu.



- To je pet, šest kilometara obalne linije. Podigli smo dron, imamo potražnog psa, opremljeni smo i suhim odijelima. Potraga na moru je takva da se moraš uvijek vraćati na već pretražena područja – kaže Marijo Begić, pročelnik HGSS-a u Dubrovniku, s terena.



HGSS koristi tzv. suha odijela koja se navlače preko odjeće, a specijalizirani su za spašavanje u divljim i izrazito hladnim vodama. Prema Begićevoj procjeni, temperatura mora u Platu je jutros oko 10 Celzijevih stupnjeva.

Marko Miloslavić, jedan od pripadnika HGSS-a uključenih u potragu, kaže kako je u Platu karakteristična struja, površinski more nosi kako puše bura, a u dubljim slojevima vraća prema natrag.



Nažalost, kaže Begić, još nema novosti u potrazi uza trećim radnikom HEP-a.