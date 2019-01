Stjepan Simović: "Pokušali su na tom dijelu izdržati što više jer su i oni bili svjesni da je skakanjem u vodu upitno hoće li preživjeti. Bila je ovo jedna od najtežih intervencija"

Jučer oko 14 sati na sredini odvodnog kanala HE Plat je pronađeno beživotno tijelo M.M. (35). Tijelo 47-godišnjeg I.Z. otkriveno je istog dana oko 21 sat, na obali mora u Cavtatu, na predjelu Ključice, dok za nestalim D.P. (33) još uvijek traje potraga.



13,00 Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović potvrdio je da je požar u HE Plat pod kontrolom i da više nema izdimljavanja, ali da su vatrogasci preventivno ostali u postrojenju iz više razloga.



"Još uvijek tragamo za nestalim trećim djelatnikom. Ponovno smo obišli sve s policijom i pokazali im što smo vidjeli kroz ovu intervenciju. Dio vatrogasne ekipe bio je uključen u potragu, zajedno s roniocima koji su krenuli u tunel da se lokacija još jednom provjeri, pogotovo dio prema turbinama, te da se vidi da slučajno djelatnik za kojim tragamo nije tamo. No, tijekom potrage pokazalo se da ga nema. Pretraženo je i i područje oko Cavtata, a sad ćemo ponovno krenuti u potragu na dijelu gdje je pronađen drugi unesrećeni. Dat ćemo sve od sebe", kazao je zapovjednik Simović.



Na pitanje novinara što je uzrok požara, Simović je rekao da se dogodio ogroman dim koji je jako brzo došao u dimnom valu.



"Doslovce dimni val je krenuo prema ljudima koji su bili unutra. Neki od djelatnika kažu da su čuli nešto kao eksploziju, dok drugi kažu da nisu. Ali je svakako došlo do neke reakcije koja je proouzročila tako ogroman dim. Nevjerojatno je koliko je čađe unutra, ne možete to vjerovati! Na svih pet katova strojarnice sve je bilo puno čađi", otkrio je zapovjednik Simović.



Na novinarski upit, je li točno da je kobnog četvrtka u prostoru bilo tridesetak djelatnika, a da je 21 otišao kući prije incidenta, Simović je rekao da mu je rečeno da je zatečeno devet djelatnika, tri nestala i šestorica koja su uspjela izaći iz postrojenja.



Potvrdio je i da su pronašli odjeću trojice zaposlenika koji nisu uspjeli napustiti postrojenje.



"Pokušali su na tom dijelu izdržati što više jer su i oni bili svjesni da je skakanjem u vodu upitno hoće li preživjeti. Bila je ovo jedna od najtežih intervencija jer na tih pet katova se ništa nije vidjelo, ali uspjeli smo doći do svakog otvora", izajvio je vatrogasni zapovjednik.



Otkrio je i kako je na mjestu gdje je pronađena odjeća unesrećenih pronađen dio korištene vatrogasne opreme. Točnije, pronašli su dva korištena tzv. izolaciona aparata za zrak, uz pomoć kojih čovjek u dimu može disati 30 minuta.



"Pokušali su i gasiti požar, iako je to bilo užasno teško u ovim uvjetima", zaključio je Stjepan Simović.



"Gorio je kabelski vod, požar je 'ušao' u garderobu. Iako je sinoć izgledalo kao da je sve gorjelo, kad smo uspjeli izbaciti dim, vidjeli smo da nisu izgorjeli glavni dijelovi postrojenja koji su i dalje u funkciji, jer se opskrba strujom nije prekidala. U dogovoru s hidrocentralom odlučeno je da se neće prekidati napajanje", rekao je zapovjednik Simović.





12,25 "Mogu ponovno potvrditi da se potraga nije prekidala, da je jutros nastavljena punih intenzitetom, s više desetaka policijskih službenika i svim drugim žurnim službama koje mogu pomoći i sudjeluju u potrazi. To su HGGG, JVP i druge vatrogasne postrojbe s ovog područja. Uvijek je u pripravnosti medicinski tim i sami mještani koji nam pomažu", kazao je načelnik PU dubrovačko-neretvanske Ivan Pavličević u Platu.



Na novinarski upit jesu li upravo mještani pronašli drugog nastradalog djelatnika HE Plat, odgovorio je da su na dojavu mještana pronašli drugo tijelo.



- Potraga se proširila na župsku i cavtatsku valu, i ona će se i dalje širiti, ako to dopuste vremenske prilike. Uključena je i Lučka kapetanija koja je izdala obavijest svim plovilima u ovom akvatoriju za pojačan oprez prilikom plovidbe i osmatranje akvatorija - rekao je Pavličević.



Na pitanje zašto se jučer nije pregledavao akvatorij, odgovorio je da su informacije bile da su unesrećeni spas pokušali potražiti u odvodnom kanalu, pa su ronioci tragali od ulaza do samih turbina. Poznato vam je da je jedna osoba pronađena upravo na sredini toga kanala, pa je trebalo pretražiti i same turbine i za to stvoriti određene tehničke preduvjete, kako se sami ronioci koji ulaze u taj skučeni prostor ne bi ozlijedili i kako tragedija ne bi bila još veća.



Načelnik PU dubrovačko-neretvanske izvijestio je i kako su se nakon jutrošnjih razgovora s djelatnicima Hidroelektrane i svim relevantnim čimbenicima, djelatnici za kriminalistička vještačenja i istražitelj Policijske uprave na čelu sa zamjenikom općinskog državnog odjetnika u Dubrovniku, upoznali s pojedinostima slučaja.



"Negdje poslije 10 sati krenulo se s očevidom kojim rukovodi ODO, tako da o trajanju očevida i nalazima u ovom trenutku ne mogu ništa reći, osim da je očevid u tijeku", izjavio je Pavličević.

Dodao je kako je sama unutrašnjost postrojenja u potpunosti u više navrata pregledana, još jednom, za svaki slučaj, i jutros. Tek kad se to napravilo, krenulo se s očevidom koji će otkriti uzrok požara. (Dube Marjanović Ladašić)



12,05 Predsjednik Uprave HEP-a, Frane Barbarić, koji se od jučer poslijepodne nalazi na dubrovačkom području, na raspolaganju kriznom stožeru, u podne se obratio okupljenim novinarima. Na novinarsko pitanje što dalje, odgovorio je kako DORH radi izvide o okolnostima tragedije u Hidroelektrani Plat, te da ne može komentirati uzroke izbijanja požara u trenutku kad je u postrojenju bilo devet zaposlenika. (DML)



11,55 Zbog posljedica koje osjećaju u respiratornom traktu, na Odjelu pulmologije dubrovačke Opće bolnice još uvijek se nalazi šest ozlijeđenih radnika Hidroelektrane Dubrovnik. Danas su mnogo boljeg zdravstvenog stanja nego jučer i prema odluci bolničkih pulmologa na liječenju ostaju još ovaj dan, odnosno dok se ne povuku simptomi zbog kojih su i dovedeni na bolničko liječenje. Rekao nam je to ravnatelj Opće bolnice Dubrovnik dr Marijo Bekić naglasivši kako s radnicima trenutačno kontaktiraju istražitelji nesreće, a svi su zajednički izjavili kako neće davati bilo kakve izjave za javnost.

Inače, na Odjelu prosekture bolnički patolozi upravo obavljaju obdukcije na dvama tijelima nakon nesreće u podzemlju Hidroelektrane u Platu pronađenih radnika kako bi se utvrdio točni uzrok smrti. (A.K.)

U Platu čelnici HEP-a, očekuje se njihovo obraćanje javnosti.





11,30 Iz Hrvatske elektroprivrede su se i danas oglasili priopćenjem u kojem navode kako sa žaljenjem javljaju da su 10. siječnja, u požaru koji je zahvatio unutrašnjost Hidroelektrane Dubrovnik, smrtno stradala dva radnika HEP-Proizvodnje.



"Ujedno, duboko zabrinuti iščekujemo ishod potrage za trećim radnikom nestalim u požaru. Osoblje HE Dubrovnik na terenu pruža svu potrebnu pomoć spasiocima i nadležnim službama. Više informacija o uzrocima i okolnostima nesretnog događaja, koji nas je sve duboko potresao, imat ćemo po završetku svih istražnih radnji. Uprava i radnici Hrvatske elektroprivrede d.d. i HEP-Proizvodnje iskreno suosjećaju s obiteljima stradalih kolega", stoji u priopćenju. (SR)



11,20 Požar u Hidroelektrani Plat lokaliziran je jučer u 14,01, a ugašen u 23 sata 30 minuta, priopćila je Hrvatska vatrogasna zajednica.



Tijekom jučerašnjeg dana, na intervenciji je bilo 29 vatrogasaca s 11 vatrogasnih vozila iz DIP-a Dubrovnik, JVP-a Dubrovački vatrogasci, JVP-a Konavle i DVD-a Župa Dubrovačka. Uslijed požara smrtno su stradale dvije osobe, za jednom se još traga, a šestero je ozlijeđenih, od kojih četiri teže, a dvoje je s lakšim tjelesnim ozljedama.



Izvršena je smjena vatrogasnih snaga i tijekom noći na sanaciji požarišta bilo je ukupno šest vatrogasaca s dva vatrogasna vozila iz JVP-a Dubrovački vatrogasci i DVD-a Župa Dubrovačka. Tijekom dana na sanaciji i osiguranju požarišta bit će angažirani vatrogasci iz DIP-a Dubrovnik, JVP-a Konavle i DVD-a Župa Dubrovačka. (SR)





10,16 Članovi obitelji nestalog radnika Hidroelektrane Plat iz Drvenika, prijatelji i stanovnici ovog i ostalih konavoskih mjesta, sinoć su, nakon što je rečeno kako se službena nastavlja ujutro, sami nastavili potragu. Neslužbeno doznajemo kako su, podijeljeni u dvije grupe, jednu koja je pretraživala područje Plata, a druga cavtatsku obalu, pronašli drugo tijelo oko 21 sati i 50 minutam na predjelu Ključice. Potragu su nastavili čitavu noć.



Potraga se intenzivirala rano jutros, s kopna i mora, ali informacija o sudbini trećeg radnika HE Plat još uvijek nema. Kako smo jutros objavili, u pretrazi sudjeluju brojni vatrogasci, policijski službenici, ronioci Specijalne policije iz Splita, Interventna jedinica policije, a obalni pojas pretražuje se s dva policijska plovila. Novinari s terena javljaju kako su u Plat stigla i dva vozila Hrvatske gorske službe spašavanja.