UMIROVLJENIK JOSIP BURIĆ Osudili me zbog prekršaja u gradu koji u životu vidio nisam!

Umirovljenik Josip Burić iz Slanoga odsad će s oprezom za volan. Razlog je presuda Prekršajnog suda u Đakovu kojom gospar iz Primorja mora platiti tisuću kuna kazne, uz još 100 kuna sudskih troškova, za prometni prekršaj koji uopće nije počinio! Uzalud su bile pravovremene žalbe s argumentima koji dokazuju kako je nemoguće da je Burić počinio to za što se tereti: pravosudna birokracija povjerovala je izvješću policije i presudila da Burić uplatom kazne obogati Državni proračun RH.A sve je počelo 27. ožujka ove godine kada mu je Policijska postaja Belišće u plavoj kuverti poslala obavijest prema kojoj su uređajem Gatso za mjerenje brzine kretanja, policijski službenici utvrdili da je kroz središte naselja Cret Bizovački 5. ožujka oko 11 sati, u vozilu registarskih oznaka ZG 74828 projurio brzinom od 106 km/h. Istom je obaviješču Burić pozvan da ako želi, radi uvida u tom prilikom snimljenu fotografiju, može doći u sjedište PP Belišće.

Tablica na foliji

MUP intenzivno provjerava

Iz Ministarstva unutarnjih poslova RH potvrđeno nam je kako su Ravnateljstvo policije te Interna kontrola MUP-a zaprimili žalbu Josipa Burića te da traje intenzivno provjeravanje njegovih navoda. O rezultatima provjere rada službenika Policijske postaje Belišće nadležne će službe prvo izvijestiti Burića, a odmah potom i Dubrovački vjesnik, obećali su.

-Istog dana sam nazvao policiju u Belišću i rekao im da je nemoguće da sam se nalazio u vozilu s tom registracijom i vozio brzinom mnogo većom od dopuštene. Rekao sam im da je točno samo to kako sam tu tablicu na samoljepivoj foliji, kao privremenu uz rok trajanja od samo pet dana, još 14. rujna 2015. dobio u zagrebačkoj trgovini vlasnika Gorana Šimurine. Objasnio sam im da sam foliju s registracijom, dva dana nakon kupovine prema naputku dubrovačke Stanice za tehnički pregled, bacio u smeće i preuzeo novu, "stalnu" dubrovačku registraciju. Uvjeravao sam ih kako svoje vozilo nisam nikomu davao te da nikad u životu nisam bio u Belišću ili Cretu Bizovačkom te zamolio da još jednom sve provjere i jave mi kako ne bih morao pisati predstavku Ravnateljstvu policije. Nisu me nazvali, pa sam, uvjeren da je sve riješeno povoljno po mene, zaboravio na slučaj. Sve dok mi koncem svibnja iz Belišća nije stigao obavezni prekšajni nalog s potvrdom izrečene kazne - u nevjerici nam prepričava gospar Josip koji je doznao kako je presuda izrečena temeljem izjave vlasnika auto-trgovine gdje je kupio polovnog Smarta.Ljutit je kontaktirao tog Gorana Šimurinu i zaprijetio mu tužbom zbog davanja lažnog iskaza. On me izvijestio da je točno samo to kako je policiji iz Belišća dao pismenu izjavu da je, prema evidenciji u poslovnim knjigama, prije par godina meni kao kupcu dao probne tablice. Šimurina je u iskazu također rekao kako nije realno da netko pune tri godine koristi privremene tablice ili malim Smartom ide na drugi kraj Hrvatske. Policija je, očito, čula samo ono što im je odgovaralo te su trgovca "podučili" kako je njegovo da dostavi podatke, a ne da prosuđuje.Buriću još nije jasno zašto je vozilo oko podne tog proljetnog dana samo fotografirano, a ne i zaustavljeno, zašto s fotografije nisu identificirani vozač i vozilo kojim je počinjen prekršaj. Pretpostavio je da je netko zlouporabio registarske tablice, te je očekivao uvažavanje prigovora i kraj prijepora, ali se grdno prevario:-Prije par tjedana stigla je nova plava koverta, ovaj put sa suda u Đakovu. Suprotno mojim očekivanjima, bila je to presuda kojom se moj pravodobni prigovor odbija kao neutemeljen jer je optužni akt 'egzaktno potkrijepljen dokazima' te se potvrđuje obavezni prekršajni nalog kojim je visina utvrđene kazne valjano odmjerena! Na kraju stoji kako protiv te odluke nije dopuštena žalba, što me podsjetilo na presudu koju je nakon Drugog svjetskog rata dobio moj djed. Tada je neki birokratski poslušnik bivšeg sustava na dnu samo naveo 'Smrt fašizmu- sloboda narodu'!Ispada tako da sud uopće nije razmatrao Burićev prigovor nego utvrdio neupitnu visinu kazne za određeni prekršaj. Presuđeno je u stilu: netko je vozio s vašim, vjerojatno krivotvorenim tablicama? Nema veze, platite tisuću kuna jer su tablice nekad bile vaše?!Ogorčeni Josip Burić stoga zaključuje da, dok god se presuđuje bez dokaza i zdrave pameti, i bez obrazloženja odbijene predstavke, sudstvo nije neovisno! Međutim, odlučan je ustrajati u traženju pravde:- Nije mi do 1100 kuna! Moja je obitelj Hrvatskoj dala sve i neću dopustiti da me neki nadobudni policajac maltretira!