HOROR Suprugu silovao i tukao, 10-godišnju kćer mlatio pred maloljetnim sinovima, svima prijetio da će ih ubiti

Županijsko državno odvjetništvo u Dubrovniku je 18. rujna 2018. podiglo pred Županijskim sudom u Dubrovniku optužnicu protiv državljanina Bosne i Hercegovine (1978.) odnosno stranca sa prijavljenim boravištem u Republici Hrvatskoj, zbog počinjenja kaznenih djela silovanja iz čl. 153. st. 1. u svezi sa čl. 152. Kaznenog zakona, povrede djetetovih prava iz čl. 177. st. 2. u stjecaju s kaznenim djelima nasilja u obitelji iz čl. 179.a KZ-a i prijetnje iz čl. 139. st. 2. u svezi sa st. 4. i u svezi sa čl. 52. KZ-a. (19. 9. 2018.)



Okrivljenika se tereti da je u više navrata od 2006. do 2008. godine i jednom u 2016. godini u Dubrovniku; u namjeri da ima spolni odnos sa svojom suprugom, iako ona to nije željela; nakon što ju je prethodno udarao rukama, a ona ga nije uspjela odgurnuti i oduprijeti mu se, počinio kazneno djelo silovanja, dok je u drugom navratu počinio isto djelo uz ozbiljne prijetnje.



Tereti ga se da je u prvoj polovici 2018. godine u Dubrovniku, svjestan da time ugrožava daljnji psihofizički razvoj svoje troje maloljetne djece, svoju kćer (2008.) vukao za kosu i tukao po glavi, i to u nazočnosti svoje dvojice sinova (2012. i 2004.).



Okrivljenik je, tereti ga se, pred svojom maloljetnom djecom, tukao svoju suprugu prijeteći joj da će ubiti i nju i djecu.

Predloženo je da se okrivljeniku produlji istražni zatvor koji mu je određen 22. lipnja 2018. zbog opasnosti od ponavljanja istovrsnih kaznenih djela.