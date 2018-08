POMORSKA NESREĆA Jahta udarila u brodicu koja se od siline udarca prepolovila i potonula

Austrijska jahta jutros oko 11 sati, u Pelješkom kanalu, udarila je u motorni brod Roko, koji je srećom bio bez putnika. Od siline udarca brodica se prepolovila i potonula, a kapetan je lakše ozlijeđen.



- Jahtu je vozio austrijski državljanin, vozio je velikom brzinom pa je silina udarca bila prilično jaka. Radi se o motornom brodu Roko, dug je 8 i pol metara i može primiti do 30 ljudi, potreban je silovit udarac da se takav brod prepolovi. Mislim da je vozač jahte vozio prebrzo, vjerojatno je pričao s nekim pa nije vidio brodicu, ili je vidio u zadnji tren i pokušao izbjeći što, očito, nije uspio. Ne znam što ću dalje, moram razmisliti, u šoku sam – ispričao nam je Vlado Ilišković, vlasnik Renatl&Travel Agency Korkyra info, u čijem je vlasništvu potopljena brodica.



Roko je motorna brodica koja prevozi putnike od Perne do Korčule, i obrnuto. Kako neslužbeno doznajemo, oko 11 sati brodica je krenula iz Perne za Korčulu, na svu sreću bez putnika. Neki očevici s drugih plovila koji su se našli u blizini u trenutnu nesreće, spominju i mogućnost da je austrijski državljanin uključio autopilot, ali svi navode kako je jahta vozila neprilagođenom, prevelikom brzinom. Kapetan Roka je u šoku preveden u Orebić, zadobio je udarac u glavu, no bez težih posljedica.



- Nismo dobili još nikakav službeni izvještaj od nadležnih institucija iz Korčule, pa ne mogu pričati o detaljima. Mogu reći kako ovakve nesreće nisu česte, a kad se dogode imaju kobne posljedice za putnike, srećom, to jutros nije bio slučaj. Na moru vrijede gotovo ista pravila kao i na cesti, očevidom će se utvrditi tko je kome oduzeo prednost, je li netko od sudionika promijenio smjer u zadnji tren, i slično. Centar za praćenje pomorskog prometa u Splitu može detaljno dostaviti kretanja u tom dijelu Pelješkog kanala za vrijeme nesreće, sukladno tome može se tražiti odšteta – zaključio je David Radas, iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, viši stručni savjetnik u Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC Rijeka).



Vlasnik brodice Vlado Ilišković za sad ne razmišlja o tužbama, a Rokova je nova postaja – morsko dno.