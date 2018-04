LANI MU JE NA MAGISTRALI POGINULA SUPRUGA, A SAD JE S KABRIOLETOM PODLETIO POD KAMION Kako je život izgubio čovjek kojeg su posjećivali Tuđman i Šušak

Povratnik iz Amerike Mijo Kaloszi (89) poginuo je u petak oko 8 sati u prometnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Vrbica nedaleko od Dubrovnika. Mijo Kaloszi vozio se tog jutra kabrioletom marke Fiat dubrovačkih oznaka u smjeru Dubrovnika. U jednom je trenutku, iz još neutvrđenih razloga, prešao na suprotni trak i udario u kamion splitskih registracija kojim je upravljao 40-godišnjak.

Mijo je preminuo na licu mjesta. Da tragedija bude još veća, prije nešto više od godinu dana Mijo je ostao bez supruge Mare (89), koja je također poginula u prometnoj nesreći na Jadranskoj magistrali nedaleko od vidikovca. Žena je izgubila nadzor nad vozilom, probila ogradu i izletjela na donju cestu. Umrla je u bolnici. Dubrovački vjesnik od stanovnika Zatona, Štikovice i Vrbice doznaje kako je na zavoju gdje je život izgubio Mijo Kaloszi često prolivena nafta.

Mještani sumnjaju da određeni kamion, koji su već pokušavali identificirati, u posljednjih godinu dana vozi tom rutom ispuštajući naftu, pa znak koji upozorava na skliski kolnik nije dovoljan. Zbog toga su se na ovom dijelu već događale brojne prometne nesreće, a mještani su se isto toliko puta žalili policiji i nadležnim gradskim službama da problem riješe drugačije. No, to se, očito, nije dogodilo.

Kako doznaje Jutarnji list Mijo Kaloszi nakon Drugog svjetskog rata odselio se iz Hrvatske u Kaliforniju. Tamo je osnovao malu automehaničarsku radionicu, a povremeno je organizirao i vozio automobilističke utrke. Krajem 80-ih godina prošlog stoljeća sudjelovao je u osnivanju HDZ-a u Kaliforniji, a 1990. doputovao je u Hrvatsku na Opći sabor stranke i ostao u domovini. Dok je još bio u Americi, u njegovoj su ga kući posjećivali prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i ministar obrane Gojko Šušak. Mijo je do svoje smrti u mjestu Orašac pokraj Dubrovnika gradio stanove i poslovne prostore koje je iznajmljivao.