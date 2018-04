TEŠKA PROMETNA U VRBICI Poginuo 89-godišnji povratnik iz SAD-a, lani izgubio suprugu u prometnoj

U Vrbici se jutros oko 8 sati dogodila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali manji dostavni kamion i osobni automobil. Kako javljaju iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, smrtno je stradala jedna osoba.





Do prometne nesreće je došlo kada je 89-godišnji vozač osobnog vozila dubrovačkih registracijskih oznaka, krečući se u pravcu Dubrovnika, iz još neutvrđenih razloga, prešao na suprotnu kolničku traku i udario u teretno vozilo splitskih registracijskih oznaka kojim je iz suprotnog smjera upravljao 40-godišnjak.



Sudar je za starijeg vozača bio koban, te je smrtno stradao na mjestu nesreće. Neslužbeno se doznaje da se radi o M.K. (1929.) stanovniku Zatona, povratniku iz Kalifornije koji se bavio privatnom oduzetništvom.



U isto vrijeme prije nešto više od godinu dana, M.K. je u prometnoj nesreći izgubio suprugu, također na dubrovačkom području. Gospođa Kaloszi, tada 89-godišnjakinja, poginula je za upravljačem na Jadranskoj magistrali nedaleko vidikovca. Izgubila je nadzor nad vozilom, probila zaštitnu ogradu i sletjela na donju cestu. Nakon hitnog prijevoza do Opće bolnice Dubrovnik, ženi se stanje naglo pogoršalo te je preminula.



Na mjesto prometne nesreće u Vrbici jutros su izašli vatrogasci, policija, cestarska služba i Hitna medicinska pomoć, a promet je privremeno bio obustavljen na toj dionici JTC. Neslužbeno se doznaje kako je kamion pokušao izbjeći kabriolet koji je otklizao u njegovu prometnu traku, no nije uspio.



Također od stanovnika Zatona, Štikovice i Vrbice doznajemo kako je na toj krivini vječno na cesti prolivena nafta, te da određeni kamion kojeg su stanovnici pokušavali već identificirati, u zadnjih godinu dana vozi tom rutom ispuštajući naftu, pa znak koji upozorava na skliski kolnik nije dovoljan.



Zbog toga su se na ovom dijelu već događale brojne prometne nesreće o kojima je Dubrovački vjesnik nebrojeno puta pisao, a i sami stanovnici isto toliko puta su se žalili policiji i cestarima da problem riješe na drugačiji način.